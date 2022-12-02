https://ria.ru/20221202/vakansiya-1835752717.html

Власти Нью-Йорка разместили вакансию с требованием "инстинкта убийцы"

Власти Нью-Йорка разместили вакансию с требованием "инстинкта убийцы" - РИА Новости, 02.12.2022

Власти Нью-Йорка разместили вакансию с требованием "инстинкта убийцы"

Власти Нью-Йорка разместили официальное объявление о поиске главы городской службы по борьбе с крысами, который должен обладать "инстинктом убийцы" и "аурой... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T02:12

2022-12-02T02:12

2022-12-02T02:25

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Нью-Йорка разместили официальное объявление о поиске главы городской службы по борьбе с крысами, который должен обладать "инстинктом убийцы" и "аурой крутизны".В заявлении от имени заместителя мэра по оперативной работе также говорится, что идеальный кандидат на открытую вакансию должен быть в высшей степени мотивированным и "до некоторой степени кровожадным"."Крысы возненавидят эту вакансию. Но 8,8 миллиона жителей Нью-Йорка и городские власти готовы работать с вами, чтобы уменьшить их популяцию", - говорится в заявлении, копию которого публикует газета Wall Street Journal.Как отмечает издание, перед будущим уничтожителем крыс в Нью-Йорке стоит "эпическая задача", поскольку популяция крыс в мегаполисе насчитывает около 2 миллионов особей.Помимо вышеперечисленных требований кандидат должен быть жителем Нью-Йорка и обладать степенью бакалавра. Предлагаемая зарплата составляет от 120 тысяч до 170 тысяч долларов год.

https://radiosputnik.ria.ru/20221125/novaya-zelandiya-1834357822.html

https://ria.ru/20201212/krysy-1588955728.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город)