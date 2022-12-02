10:47 02.12.2022 (обновлено: 11:41 02.12.2022)
Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы
Премьер Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде
САМАРКАНД, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы каждый год, отметив, что такие встречи помогут расширить взаимовыгодное сотрудничество двух стран.
"Предлагаю сделать этот форум ежегодным, эта инициатива была бы очень полезной для расширения нашего сотрудничества, налаживания бизнес-контактов, новых интеграционных связей, (способствовала бы) росту товарооборота и привлечению взаимных инвестиций", - сказал председатель российского правительства на переговорах с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.
Ранее в пятницу главы правительств двух стран выступили на пленарном заседании российско-узбекистанского бизнес-форума, который проходит 1-2 декабря в Самарканде.
Мишустин также отметил, что Москва придает большое значение межрегиональному сотрудничеству. По его данным, "с Узбекистаном активно работают 80 субъектов Российской Федерации, по линии регионов - перечень из 54 совместных проектов на сумму более 1 миллиарда долларов". "Такие инициативы мы будем поддерживать на правительственном уровне", - заверил глава кабмина РФ.
Он отметил, что в России приветствуют расширение участия Узбекистана в евразийской интеграции. "За короткий срок с момента получения Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС проведена масштабная совместная работа, по ряду направлений Узбекистан уже выступает в качестве равноправного партнера для государств - членов союза", - отметил Мишустин.
Он выразил уверенность, что "участие в евразийской интеграции обеспечит благоприятные условия для экономического развития Узбекистана и, главное, повышения благосостояния граждан Узбекистана, расширения деловой и инвестиционной активности".