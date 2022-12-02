https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835790288.html

Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы

Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы - РИА Новости, 02.12.2022

Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы каждый год, отметив, что такие встречи помогут расширить... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:47

2022-12-02T10:47

2022-12-02T11:41

экономика

михаил мишустин

абдулла арипов

самарканд

россия

узбекистан

евразийский экономический союз

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САМАРКАНД, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы каждый год, отметив, что такие встречи помогут расширить взаимовыгодное сотрудничество двух стран."Предлагаю сделать этот форум ежегодным, эта инициатива была бы очень полезной для расширения нашего сотрудничества, налаживания бизнес-контактов, новых интеграционных связей, (способствовала бы) росту товарооборота и привлечению взаимных инвестиций", - сказал председатель российского правительства на переговорах с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.Ранее в пятницу главы правительств двух стран выступили на пленарном заседании российско-узбекистанского бизнес-форума, который проходит 1-2 декабря в Самарканде.Мишустин также отметил, что Москва придает большое значение межрегиональному сотрудничеству. По его данным, "с Узбекистаном активно работают 80 субъектов Российской Федерации, по линии регионов - перечень из 54 совместных проектов на сумму более 1 миллиарда долларов". "Такие инициативы мы будем поддерживать на правительственном уровне", - заверил глава кабмина РФ.Он отметил, что в России приветствуют расширение участия Узбекистана в евразийской интеграции. "За короткий срок с момента получения Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС проведена масштабная совместная работа, по ряду направлений Узбекистан уже выступает в качестве равноправного партнера для государств - членов союза", - отметил Мишустин.Он выразил уверенность, что "участие в евразийской интеграции обеспечит благоприятные условия для экономического развития Узбекистана и, главное, повышения благосостояния граждан Узбекистана, расширения деловой и инвестиционной активности".

https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html

https://ria.ru/20221202/oborot-1835777106.html

самарканд

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, самарканд, россия, узбекистан, евразийский экономический союз