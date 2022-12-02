Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835790288.html
Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы
Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы - РИА Новости, 02.12.2022
Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы каждый год, отметив, что такие встречи помогут расширить... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:47
2022-12-02T11:41
экономика
михаил мишустин
абдулла арипов
самарканд
россия
узбекистан
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835800078_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_4ca5ca126356fc76450b2bda4bf09f3e.jpg
САМАРКАНД, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы каждый год, отметив, что такие встречи помогут расширить взаимовыгодное сотрудничество двух стран."Предлагаю сделать этот форум ежегодным, эта инициатива была бы очень полезной для расширения нашего сотрудничества, налаживания бизнес-контактов, новых интеграционных связей, (способствовала бы) росту товарооборота и привлечению взаимных инвестиций", - сказал председатель российского правительства на переговорах с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.Ранее в пятницу главы правительств двух стран выступили на пленарном заседании российско-узбекистанского бизнес-форума, который проходит 1-2 декабря в Самарканде.Мишустин также отметил, что Москва придает большое значение межрегиональному сотрудничеству. По его данным, "с Узбекистаном активно работают 80 субъектов Российской Федерации, по линии регионов - перечень из 54 совместных проектов на сумму более 1 миллиарда долларов". "Такие инициативы мы будем поддерживать на правительственном уровне", - заверил глава кабмина РФ.Он отметил, что в России приветствуют расширение участия Узбекистана в евразийской интеграции. "За короткий срок с момента получения Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС проведена масштабная совместная работа, по ряду направлений Узбекистан уже выступает в качестве равноправного партнера для государств - членов союза", - отметил Мишустин.Он выразил уверенность, что "участие в евразийской интеграции обеспечит благоприятные условия для экономического развития Узбекистана и, главное, повышения благосостояния граждан Узбекистана, расширения деловой и инвестиционной активности".
https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html
https://ria.ru/20221202/oborot-1835777106.html
самарканд
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835800078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4870b325314632646eda85dbbad178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, самарканд, россия, узбекистан, евразийский экономический союз
Экономика, Михаил Мишустин, Абдулла Арипов, Самарканд, Россия, Узбекистан, Евразийский экономический союз
10:47 02.12.2022 (обновлено: 11:41 02.12.2022)
 
Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские форумы

Премьер Мишустин предложил ежегодно проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проводить российско-узбекистанские бизнес-форумы каждый год, отметив, что такие встречи помогут расширить взаимовыгодное сотрудничество двух стран.
"Предлагаю сделать этот форум ежегодным, эта инициатива была бы очень полезной для расширения нашего сотрудничества, налаживания бизнес-контактов, новых интеграционных связей, (способствовала бы) росту товарооборота и привлечению взаимных инвестиций", - сказал председатель российского правительства на переговорах с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:19
Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС
Ранее в пятницу главы правительств двух стран выступили на пленарном заседании российско-узбекистанского бизнес-форума, который проходит 1-2 декабря в Самарканде.
Мишустин также отметил, что Москва придает большое значение межрегиональному сотрудничеству. По его данным, "с Узбекистаном активно работают 80 субъектов Российской Федерации, по линии регионов - перечень из 54 совместных проектов на сумму более 1 миллиарда долларов". "Такие инициативы мы будем поддерживать на правительственном уровне", - заверил глава кабмина РФ.
Он отметил, что в России приветствуют расширение участия Узбекистана в евразийской интеграции. "За короткий срок с момента получения Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС проведена масштабная совместная работа, по ряду направлений Узбекистан уже выступает в качестве равноправного партнера для государств - членов союза", - отметил Мишустин.
Он выразил уверенность, что "участие в евразийской интеграции обеспечит благоприятные условия для экономического развития Узбекистана и, главное, повышения благосостояния граждан Узбекистана, расширения деловой и инвестиционной активности".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 09:41
Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана
 
ЭкономикаМихаил МишустинАбдулла АриповСамаркандРоссияУзбекистанЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала