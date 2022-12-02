https://ria.ru/20221202/ukraina-1835914456.html
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием - РИА Новости, 02.12.2022
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием
"Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:53
2022-12-02T15:53
2022-12-02T16:12
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел."В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html
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РИА Новости
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15:53 02.12.2022 (обновлено: 16:12 02.12.2022)
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием
МИД: "трибунал" по действиям России на Украине не будет иметь ничего общего с правосудием