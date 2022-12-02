https://ria.ru/20221202/ukraina-1835914456.html

МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием

МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием - РИА Новости, 02.12.2022

МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием

"Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:53

2022-12-02T15:53

2022-12-02T16:12

в мире

россия

украина

геннадий гатилов

киев

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел."В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, геннадий гатилов, киев, евросоюз, оон