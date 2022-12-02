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МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием - РИА Новости, 02.12.2022
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МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием - РИА Новости, 02.12.2022
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием
"Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:53
2022-12-02T16:12
в мире
россия
украина
геннадий гатилов
киев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел."В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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в мире, россия, украина, геннадий гатилов, киев, евросоюз, оон
В мире, Россия, Украина, Геннадий Гатилов, Киев, Евросоюз, ООН
15:53 02.12.2022 (обновлено: 16:12 02.12.2022)
 
МИД: "трибунал" по Украине не будет иметь ничего общего с правосудием

МИД: "трибунал" по действиям России на Украине не будет иметь ничего общего с правосудием

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Специальный трибунал по преступлениям агрессии России" не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел.
"В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 14:21
В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины
 
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