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Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере

Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере - РИА Новости, 02.12.2022

Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере

Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в зимнюю спячку в уличном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:35

2022-12-02T23:35

2022-12-02T23:35

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в зимнюю спячку в уличном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Традиционно грызуны проводят спячку в искусственных условиях — в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. Но в этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях", — рассказали в пресс-службе.В зоопарке отметили, что в природе тушканчики засыпают глубоко под землей. Они роют тоннели и готовят камеру, которая находится ниже уровня промерзания. Обеспечить такие условия очень трудно, поэтому грызуны проводят зиму в холодильниках, где поддерживается постоянная комфортная температура.В пресс-службе напомнили, что в зоопарке уже заснули белогрудые ежи и тенреки, к спячке вовсю готовятся медведи и енотовидная собака Буба.

https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, животные, москва