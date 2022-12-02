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Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере
Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере - РИА Новости, 02.12.2022
Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере
Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в зимнюю спячку в уличном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:35
2022-12-02T23:35
2022-12-02T23:35
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в зимнюю спячку в уличном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Традиционно грызуны проводят спячку в искусственных условиях — в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. Но в этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях", — рассказали в пресс-службе.В зоопарке отметили, что в природе тушканчики засыпают глубоко под землей. Они роют тоннели и готовят камеру, которая находится ниже уровня промерзания. Обеспечить такие условия очень трудно, поэтому грызуны проводят зиму в холодильниках, где поддерживается постоянная комфортная температура.В пресс-службе напомнили, что в зоопарке уже заснули белогрудые ежи и тенреки, к спячке вовсю готовятся медведи и енотовидная собака Буба.
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РИА Новости
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Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в спячку в уличном вольере
Тушканчики в московском зоопарке ушли в зимнюю спячку в естественных условиях
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Тушканчики в московском зоопарке впервые ушли в зимнюю спячку в уличном вольере, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Традиционно грызуны проводят спячку в искусственных условиях — в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном. Но в этом году грызуны впервые заснули в естественных условиях", — рассказали в пресс-службе.
В зоопарке отметили, что в природе тушканчики засыпают глубоко под землей. Они роют тоннели и готовят камеру, которая находится ниже уровня промерзания. Обеспечить такие условия очень трудно, поэтому грызуны проводят зиму в холодильниках, где поддерживается постоянная комфортная температура.
"В этом году мы решили оставить зверьков на улице и посмотреть, смогут ли они там уйти в спячку. Мы уверены, что этот процесс для них более комфортный. После того как тушканчики заснули, мы их взвесили, убедились, что все хорошо, и поместили до весны в холодильник", — пояснил ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян.
В пресс-службе напомнили, что в зоопарке уже заснули белогрудые ежи и тенреки, к спячке вовсю готовятся медведи и енотовидная собака Буба.