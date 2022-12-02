https://ria.ru/20221202/turizm-1835959909.html

Чернышенко обсудил с Чибисом вопросы туризма и цифровой трансформации

Чернышенко обсудил с Чибисом вопросы туризма и цифровой трансформации - РИА Новости, 02.12.2022

Чернышенко обсудил с Чибисом вопросы туризма и цифровой трансформации

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на которой... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:46

2022-12-02T17:46

2022-12-02T17:46

туризм

жкх

дмитрий чернышенко

мурманская область

россия

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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на которой обсуждались вопросы цифровой трансформацию региона, капремонта мурманских университетов и развития туристической отрасли, сообщила пресс-служба вице-премьера.Чернышенко поблагодарил руководство региона за активную работу по выполнению поручений президента, отметил, что ведется перевод федеральных и региональных массовых социально значимых услуг в электронный вид. "Практически 90% домохозяйств области получили возможность подключиться к интернету, проводится связь в труднодоступные и малонаселенные территории. Кроме того, достаточно развиты цифровые сервисы в транспортной отрасли, медицине, сфере ЖКХ", - сказал Чернышенко, отметив, что регион вошел в пятерку лучших по внедрению платформы обратной связи.Чибис сообщил, что особое внимание уделяется удобству северян: 100% массовых социально значимых услуг в Мурманской области доступны через портал Госуслуг, регион в числе лидеров в стране по данному показателю. В 2022 году централизована сеть МФЦ, организовано выездное обслуживание и видеоприемные."По итогам 2021 года, широкополосный доступ к сети Интернет имеют 88,8% домохозяйств - это первое место по СЗФО. 180 миллионов рублей выделено на субсидирование операторов связи для увеличения зоны охвата современными услугами связи удалённых и труднодоступных населённых пунктов, региональных, муниципальных и межмуниципальных автомобильных дорог", - подчеркнул Чибис.Глава региона добавил, что в области активно реализуется проект "Умный регион". Суммарно в 2022 году установлено более семи тысяч камер видеонаблюдения, развиваются электронные сервисы здравоохранения.Помимо этого, Чернышенко поручил региону совместно с Минобрнауки проработать возможность выделения средств из федерального бюджета на капремонт корпусов мурманских университетов.Также были затронуты вопросы туристической сферы. В частности, строительство всесезонного аквапарка и гостиницы в Кировске. Чернышенко предложил максимально задействовать инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при реализации данного проекта.

https://ria.ru/20221129/turpotok-1835036805.html

https://ria.ru/20221126/perevozki-1834420686.html

https://ria.ru/20221201/zanyatost-1835715187.html

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жкх, дмитрий чернышенко, мурманская область, россия, андрей чибис, сзфо, туризм, новости - туризм