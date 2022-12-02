https://ria.ru/20221202/trevoga-1835747635.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2022
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T00:44
2022-12-02T00:44
2022-12-02T00:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Тревога была объявлена в 0.21.Издание "Страна.ua" также сообщает о взрывах на территории Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221201/trevoga-1835472808.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_a40fda911ee15806cab545ca21bba73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
00:44 02.12.2022 (обновлено: 00:53 02.12.2022)
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Харьковской области объявлена воздушная тревога