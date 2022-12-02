https://ria.ru/20221202/trevoga-1835747635.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2022

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T00:44

2022-12-02T00:44

2022-12-02T00:53

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Тревога была объявлена в 0.21.Издание "Страна.ua" также сообщает о взрывах на территории Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221201/trevoga-1835472808.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, вооруженные силы рф