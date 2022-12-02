https://ria.ru/20221202/teplopunkty-1835784482.html

Гладков рассказал о новых теплопунктах в белгородских домах

Гладков рассказал о новых теплопунктах в белгородских домах - РИА Новости, 02.12.2022

Гладков рассказал о новых теплопунктах в белгородских домах

В многоквартирных капитально отремонтированных домах Белгородской области установили 180 тепловых пунктов за счёт средств областного бюджета, что позволит... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:26

2022-12-02T10:26

2022-12-02T10:36

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. В многоквартирных капитально отремонтированных домах Белгородской области установили 180 тепловых пунктов за счёт средств областного бюджета, что позволит сохранять тепло и экономить на электроэнергии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях.В ходе утреннего обращения в соцсетях губернатор Гладков поделился тем, что в многоквартирных домах региона полностью завершена установка тепловых пунктов за счёт средств областного бюджета.Глава региона особо подчеркнул, что такая мера позволит жильцам не только поддерживать комфортную температуру в доме, но и исключает для них лишний расход электроэнергии при оплате услуг ЖКХ."Что такое тепловой пункт? Самое простое. Он регулирует температуру в многоэтажном доме и позволяет, что очень важно, мне кажется, для бюджета каждой семьи, экономить средства, в зависимости от температуры наружного воздуха, регулируя температуру в доме, а значит, и в квартирах", - сказал глава региона.Как пояснили в региональном правительстве, оборудованы такими тепловыми пунктами те дома, в которых проводили капремонт или утепление фасадов - там, где позволяла техническая возможность.

https://ria.ru/20221130/kolodez-1835322924.html

https://ria.ru/20221124/belgorod-1834029026.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, белгородская область