https://ria.ru/20221202/svyaschenniki-1836026418.html

Офис Зеленского назвал имена священников УПЦ, попавших под санкции СНБО

Офис Зеленского назвал имена священников УПЦ, попавших под санкции СНБО - РИА Новости, 02.12.2022

Офис Зеленского назвал имена священников УПЦ, попавших под санкции СНБО

В офисе Владимира Зеленского обнародовали имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в отношении... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:23

2022-12-02T23:23

2022-12-02T23:23

религия

владимир зеленский

вадим новинский

александр овсянников

русская православная церковь

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

украинская православная церковь

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского обнародовали имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в отношении которых введены санкции совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).Днем ранее СНБО принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в тот же день Зеленский ввел в действие это решение. По информации ряда украинских СМИ, было известно только два имени из "санкционного списка"- наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) и экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский, остальные имена были скрыты.На сайте опубликовано приложение к указу, в списке указаны следующие церковные деятели: Вадим Новинский (клирик УПЦ); Петр Лебедь (наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр), Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ), Константин Чернышев (епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ), Александр Овсянников (епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией), Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский УПЦ), Алексей Масленников (епископ Роменский и Буринский УПЦ), Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосиевской епархии), Владимир Удовенко (управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон).В перечне "ограничительных мероприятий", которые вводят сроком на пять лет, указаны блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов", развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами и прочее.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, вадим новинский, александр овсянников, русская православная церковь, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, украинская православная церковь, киево-печерская лавра