Офис Зеленского назвал имена священников УПЦ, попавших под санкции СНБО
Офис Зеленского назвал имена священников УПЦ, против которых ввели санкции СНБО
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского обнародовали имена священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в отношении которых введены санкции совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
Днем ранее СНБО принял решение "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в тот же день Зеленский ввел в действие это решение. По информации ряда украинских СМИ, было известно только два имени из "санкционного списка"- наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) и экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский, остальные имена были скрыты.
На сайте опубликовано приложение к указу, в списке указаны следующие церковные деятели: Вадим Новинский (клирик УПЦ); Петр Лебедь (наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр), Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ), Константин Чернышев (епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ), Александр Овсянников (епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией), Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский УПЦ), Алексей Масленников (епископ Роменский и Буринский УПЦ), Вячеслав Опанасенко (епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосиевской епархии), Владимир Удовенко (управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон).
В перечне "ограничительных мероприятий", которые вводят сроком на пять лет, указаны блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов", развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами и прочее.