https://ria.ru/20221202/suek-1835786120.html

Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России"

Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2022

Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России"

Программа Сибирской угольной энергетической компании по развитию регионов присутствия стала победителем 11-й Премии "Сделано в России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:33

2022-12-02T10:33

2022-12-02T10:33

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сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Программа Сибирской угольной энергетической компании по развитию регионов присутствия стала победителем 11-й Премии "Сделано в России", сообщает пресс-служба СУЭК.Проводимый СУЭК в регионах присутствия конкурс "Комфортная среда обитания" отмечен наградой в номинации "Корпорации – людям".Премия "Сделано в России" проходит при партнерства АНО "Национальные проекты России", Форума доноров, Фонда развития промышленности и других. Отбор участников ведется в три этапа - сначала формируется лонг-лист претендентов, после этого жюри отбирает финалистов, а победители выбираются по результатам открытого голосования в интернет."Грантовый конкурс "Комфортная среда обитания", который пользователи российского интернета выбрали победителем конкурса, проводится СУЭК с 2011 года. Он направлен на поддержку социальных инициатив населения и предполагает, прежде всего, запрос и активную вовлечённость самих жителей регионов. Инициативные группы жителей готовят проекты в сфере благоустройства территорий, краеведения, экологического воспитания, популяризации здорового образа жизни. Лучшие из проектов определяют путём народного онлайн-голосования, затем они проходят экспертизу жюри конкурса. Проекты-победители СУЭК поддерживает финансово, оказывает им организационную и управленческую помощь", - говорится в пресс-релизе СУЭК.Пресс-служба отмечает, что на протяжении многих лет СУЭК занимает ключевые позиции в профессиональных и общественных конкурсах, в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности, таких как "Лидеры российского бизнеса" РСПП, "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, "People Investor", "МедиаТЭК" и других. СУЭК в числе первых крупных российских компаний получила официальный статус "Партнёр национальных проектов" за вклад в реализацию национальных приоритетов в различных сферах.

https://ria.ru/20221130/reyting-1835214320.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сибирская угольная энергетическая компания