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Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2022
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Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России"
Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России" - РИА Новости, 02.12.2022
Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России"
Программа Сибирской угольной энергетической компании по развитию регионов присутствия стала победителем 11-й Премии "Сделано в России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:33
2022-12-02T10:33
новости суэк
россия
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Программа Сибирской угольной энергетической компании по развитию регионов присутствия стала победителем 11-й Премии "Сделано в России", сообщает пресс-служба СУЭК.Проводимый СУЭК в регионах присутствия конкурс "Комфортная среда обитания" отмечен наградой в номинации "Корпорации – людям".Премия "Сделано в России" проходит при партнерства АНО "Национальные проекты России", Форума доноров, Фонда развития промышленности и других. Отбор участников ведется в три этапа - сначала формируется лонг-лист претендентов, после этого жюри отбирает финалистов, а победители выбираются по результатам открытого голосования в интернет."Грантовый конкурс "Комфортная среда обитания", который пользователи российского интернета выбрали победителем конкурса, проводится СУЭК с 2011 года. Он направлен на поддержку социальных инициатив населения и предполагает, прежде всего, запрос и активную вовлечённость самих жителей регионов. Инициативные группы жителей готовят проекты в сфере благоустройства территорий, краеведения, экологического воспитания, популяризации здорового образа жизни. Лучшие из проектов определяют путём народного онлайн-голосования, затем они проходят экспертизу жюри конкурса. Проекты-победители СУЭК поддерживает финансово, оказывает им организационную и управленческую помощь", - говорится в пресс-релизе СУЭК.Пресс-служба отмечает, что на протяжении многих лет СУЭК занимает ключевые позиции в профессиональных и общественных конкурсах, в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности, таких как "Лидеры российского бизнеса" РСПП, "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, "People Investor", "МедиаТЭК" и других. СУЭК в числе первых крупных российских компаний получила официальный статус "Партнёр национальных проектов" за вклад в реализацию национальных приоритетов в различных сферах.
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россия, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Россия, Сибирская угольная энергетическая компания
10:33 02.12.2022
 

Программа СУЭК по развитию регионов - победитель премии "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Программа Сибирской угольной энергетической компании по развитию регионов присутствия стала победителем 11-й Премии "Сделано в России", сообщает пресс-служба СУЭК.
Проводимый СУЭК в регионах присутствия конкурс "Комфортная среда обитания" отмечен наградой в номинации "Корпорации – людям".
Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 11:27Новости СУЭК
СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса
Премия "Сделано в России" проходит при партнерства АНО "Национальные проекты России", Форума доноров, Фонда развития промышленности и других. Отбор участников ведется в три этапа - сначала формируется лонг-лист претендентов, после этого жюри отбирает финалистов, а победители выбираются по результатам открытого голосования в интернет.
"Грантовый конкурс "Комфортная среда обитания", который пользователи российского интернета выбрали победителем конкурса, проводится СУЭК с 2011 года. Он направлен на поддержку социальных инициатив населения и предполагает, прежде всего, запрос и активную вовлечённость самих жителей регионов. Инициативные группы жителей готовят проекты в сфере благоустройства территорий, краеведения, экологического воспитания, популяризации здорового образа жизни. Лучшие из проектов определяют путём народного онлайн-голосования, затем они проходят экспертизу жюри конкурса. Проекты-победители СУЭК поддерживает финансово, оказывает им организационную и управленческую помощь", - говорится в пресс-релизе СУЭК.
Пресс-служба отмечает, что на протяжении многих лет СУЭК занимает ключевые позиции в профессиональных и общественных конкурсах, в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности, таких как "Лидеры российского бизнеса" РСПП, "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, "People Investor", "МедиаТЭК" и других. СУЭК в числе первых крупных российских компаний получила официальный статус "Партнёр национальных проектов" за вклад в реализацию национальных приоритетов в различных сферах.
 
Новости СУЭКРоссияСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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