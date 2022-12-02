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В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/stantsiya-1835812116.html
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ
Насосная станция в Славяносербском районе в Луганской Народной Республике остановлена из-за обстрелов со стороны украинских войск, прекращена подача воды на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:35
2022-12-02T11:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Насосная станция в Славяносербском районе в Луганской Народной Республике остановлена из-за обстрелов со стороны украинских войск, прекращена подача воды на Зоринск, Алмазную, Кировск и Первомайск, сообщило правительство ЛНР."В результате обстрела остановлена работа насосной станции Алчевского управления в Славяносербском районе. Повреждена система энергоснабжения скважин... Прекращена подача воды на города: Зоринск, Алмазная, Кировск, Первомайск", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Кроме того, с пятницы система водоснабжения будет работать в аварийном режиме, сокращена подача на города Алчевск, Перевальск, Артемовск, Брянку и Стаханов.По сообщению правительства, работа станции будет возобновлена после проведения восстановительных работ с учетом всех мер безопасности.
https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:35 02.12.2022
 
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ

В ЛНР из-за обстрелов ВСУ остановили работу насосной станции, в некоторых городах нет воды

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Насосная станция в Славяносербском районе в Луганской Народной Республике остановлена из-за обстрелов со стороны украинских войск, прекращена подача воды на Зоринск, Алмазную, Кировск и Первомайск, сообщило правительство ЛНР.
"В результате обстрела остановлена работа насосной станции Алчевского управления в Славяносербском районе. Повреждена система энергоснабжения скважин... Прекращена подача воды на города: Зоринск, Алмазная, Кировск, Первомайск", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Кроме того, с пятницы система водоснабжения будет работать в аварийном режиме, сокращена подача на города Алчевск, Перевальск, Артемовск, Брянку и Стаханов.
По сообщению правительства, работа станции будет возобновлена после проведения восстановительных работ с учетом всех мер безопасности.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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