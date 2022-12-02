https://ria.ru/20221202/stantsiya-1835812116.html
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ
Насосная станция в Славяносербском районе в Луганской Народной Республике остановлена из-за обстрелов со стороны украинских войск, прекращена подача воды на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:35
2022-12-02T11:35
2022-12-02T11:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Насосная станция в Славяносербском районе в Луганской Народной Республике остановлена из-за обстрелов со стороны украинских войск, прекращена подача воды на Зоринск, Алмазную, Кировск и Первомайск, сообщило правительство ЛНР."В результате обстрела остановлена работа насосной станции Алчевского управления в Славяносербском районе. Повреждена система энергоснабжения скважин... Прекращена подача воды на города: Зоринск, Алмазная, Кировск, Первомайск", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.Кроме того, с пятницы система водоснабжения будет работать в аварийном режиме, сокращена подача на города Алчевск, Перевальск, Артемовск, Брянку и Стаханов.По сообщению правительства, работа станции будет возобновлена после проведения восстановительных работ с учетом всех мер безопасности.
https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР остановили работу насосной станции из-за обстрелов ВСУ
В ЛНР из-за обстрелов ВСУ остановили работу насосной станции, в некоторых городах нет воды