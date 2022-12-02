https://ria.ru/20221202/sportsmeny-1836008252.html

Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации

Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022

Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации

Для участия в специальной военной операции сформирован отряд из почти ста добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), сообщил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T21:10

2022-12-02T21:10

2022-12-02T22:40

специальная военная операция на украине

общество

юрий трутнев

россия

дальний восток

рсби

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для участия в специальной военной операции сформирован отряд из почти ста добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.В пятницу во дворце спорта "Лужники" проходит форум боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы", в котором восемь именитых бойцов разных видов боевых искусств и единоборств определят абсолютного чемпиона. Трутнев — сопредседатель РСБИ — стал гостем вечера. По его словам, настоящие бойцы сегодня те, кто защищает родину.Сразу после соревнований отряд отправится на подготовку, а затем — в зону спецоперации, уточнил вице-премьер, поблагодарив добровольцев за принятое решение."Я хочу им поклониться. <...> И хочу сказать: мы рядом с вами, мы будем помогать всем, чем можем. Победы вам. И возвращайтесь живыми", — добавил полпред президента.Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

дальний восток

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, юрий трутнев, россия, дальний восток, рсби, украина, вооруженные силы украины