21:10 02.12.2022 (обновлено: 22:40 02.12.2022)
Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации
Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для отправки в зону СВО
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане перед отправкой в зону спецоперации
Мобилизованные граждане перед отправкой в зону спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для участия в специальной военной операции сформирован отряд из почти ста добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В пятницу во дворце спорта "Лужники" проходит форум боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы", в котором восемь именитых бойцов разных видов боевых искусств и единоборств определят абсолютного чемпиона. Трутнев — сопредседатель РСБИ — стал гостем вечера. По его словам, настоящие бойцы сегодня те, кто защищает родину.
"Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев, их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники — все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках", — сказал Трутнев на открытии турнира.
Сразу после соревнований отряд отправится на подготовку, а затем — в зону спецоперации, уточнил вице-премьер, поблагодарив добровольцев за принятое решение.
"Я хочу им поклониться. <...> И хочу сказать: мы рядом с вами, мы будем помогать всем, чем можем. Победы вам. И возвращайтесь живыми", — добавил полпред президента.
Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.