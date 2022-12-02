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Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/sportsmeny-1836008252.html
Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации
Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации
Для участия в специальной военной операции сформирован отряд из почти ста добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), сообщил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:10
2022-12-02T22:40
специальная военная операция на украине
общество
юрий трутнев
россия
дальний восток
рсби
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для участия в специальной военной операции сформирован отряд из почти ста добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.В пятницу во дворце спорта "Лужники" проходит форум боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы", в котором восемь именитых бойцов разных видов боевых искусств и единоборств определят абсолютного чемпиона. Трутнев — сопредседатель РСБИ — стал гостем вечера. По его словам, настоящие бойцы сегодня те, кто защищает родину.Сразу после соревнований отряд отправится на подготовку, а затем — в зону спецоперации, уточнил вице-премьер, поблагодарив добровольцев за принятое решение."Я хочу им поклониться. &lt;...&gt; И хочу сказать: мы рядом с вами, мы будем помогать всем, чем можем. Победы вам. И возвращайтесь живыми", — добавил полпред президента.Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html
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общество, юрий трутнев, россия, дальний восток, рсби, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Юрий Трутнев, Россия, Дальний Восток, РСБИ, Украина, Вооруженные силы Украины
21:10 02.12.2022 (обновлено: 22:40 02.12.2022)
 
Почти сто спортсменов-добровольцев отправятся в зону спецоперации

Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для отправки в зону СВО

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане перед отправкой в зону спецоперации
Мобилизованные граждане перед отправкой в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Мобилизованные граждане перед отправкой в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для участия в специальной военной операции сформирован отряд из почти ста добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ), сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В пятницу во дворце спорта "Лужники" проходит форум боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы", в котором восемь именитых бойцов разных видов боевых искусств и единоборств определят абсолютного чемпиона. Трутнев — сопредседатель РСБИ — стал гостем вечера. По его словам, настоящие бойцы сегодня те, кто защищает родину.

"Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев, их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники — все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках", — сказал Трутнев на открытии турнира.

Сразу после соревнований отряд отправится на подготовку, а затем — в зону спецоперации, уточнил вице-премьер, поблагодарив добровольцев за принятое решение.
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"Я хочу им поклониться. <...> И хочу сказать: мы рядом с вами, мы будем помогать всем, чем можем. Победы вам. И возвращайтесь живыми", — добавил полпред президента.
Москва проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин неоднократно называл ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЮрий ТрутневРоссияДальний ВостокРСБИУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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