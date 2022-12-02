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ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835858841.html
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.12.2022
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:35
2022-12-02T13:45
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
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россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика
13:35 02.12.2022 (обновлено: 13:45 02.12.2022)
 
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий военной полиции
Военнослужащий военной полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий военной полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
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