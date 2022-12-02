https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835858841.html

ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.12.2022

ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:35

2022-12-02T13:35

2022-12-02T13:45

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221202/pvo-1835862518.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика