https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835858841.html
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 02.12.2022
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:35
2022-12-02T13:35
2022-12-02T13:45
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835552122_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_79f4141b915ba4a8dc8f2f564d098ee8.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные отразили украинские попытки атаковать из Угледара в направлении Никольского в ДНР, противник потерял до 50 человек убитыми, сообщили в Минобороны России."На южно-донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221202/pvo-1835862518.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835552122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8dd2f3a15d3302aeb32c70884c62f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика
13:35 02.12.2022 (обновлено: 13:45 02.12.2022)
ВС России отразили контратаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении