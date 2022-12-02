Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/sng-1835887116.html
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ - РИА Новости, 02.12.2022
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ
Министерство информации Белоруссии заявило, что новости о якобы выходе республики из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ являются... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:44
2022-12-02T14:44
в мире
белоруссия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597559787_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_c7a7d6b64c5ebcd5031c1ff547f10971.jpg
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что новости о якобы выходе республики из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ являются фейком."В связи с распространением фейковой информации от имени мининформа о якобы выходе Беларуси из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ министерство информации официально заявляет, что подобных сообщений от ведомства не поступало", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Там приводятся слова пресс-секретаря Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Нелли Петковой о том, что данная фейковая новость появилась на их ресурсе в связи со взломом сайта фонда. На самом сайте в настоящее время опубликовано сообщение, что "утром 1 декабря сайт был взломан, на нем была размещена фейковая информация". "В настоящее время она удалена. Работа сайта контролируется его разработчиками и МФГС", - отмечается в сообщении.В свою очередь в мининформе Белоруссии подчеркнули, что гуманитарное партнерство является важнейшим элементом сотрудничества в области международных и межгосударственных отношений. "Мининформ ценит членство Беларуси в МФГС и дорожит взаимодействием в различных социокультурных сферах стран СНГ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597559787_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2388edaa5a75184375eea8ba3f7926b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, снг
В мире, Белоруссия, СНГ
14:44 02.12.2022
 
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ

Белоруссия назвала фейком сообщения о выходе из Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что новости о якобы выходе республики из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ являются фейком.
"В связи с распространением фейковой информации от имени мининформа о якобы выходе Беларуси из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ министерство информации официально заявляет, что подобных сообщений от ведомства не поступало", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Там приводятся слова пресс-секретаря Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Нелли Петковой о том, что данная фейковая новость появилась на их ресурсе в связи со взломом сайта фонда. На самом сайте в настоящее время опубликовано сообщение, что "утром 1 декабря сайт был взломан, на нем была размещена фейковая информация". "В настоящее время она удалена. Работа сайта контролируется его разработчиками и МФГС", - отмечается в сообщении.
В свою очередь в мининформе Белоруссии подчеркнули, что гуманитарное партнерство является важнейшим элементом сотрудничества в области международных и межгосударственных отношений. "Мининформ ценит членство Беларуси в МФГС и дорожит взаимодействием в различных социокультурных сферах стран СНГ", - добавили в министерстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:52Союзное государство
Лукашенко призвал страны СНГ сближаться с союзом Белоруссии и России
 
В миреБелоруссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала