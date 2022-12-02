https://ria.ru/20221202/sng-1835887116.html
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ - РИА Новости, 02.12.2022
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ
Министерство информации Белоруссии заявило, что новости о якобы выходе республики из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ являются... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:44
2022-12-02T14:44
2022-12-02T14:44
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии заявило, что новости о якобы выходе республики из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ являются фейком."В связи с распространением фейковой информации от имени мининформа о якобы выходе Беларуси из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ министерство информации официально заявляет, что подобных сообщений от ведомства не поступало", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Там приводятся слова пресс-секретаря Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Нелли Петковой о том, что данная фейковая новость появилась на их ресурсе в связи со взломом сайта фонда. На самом сайте в настоящее время опубликовано сообщение, что "утром 1 декабря сайт был взломан, на нем была размещена фейковая информация". "В настоящее время она удалена. Работа сайта контролируется его разработчиками и МФГС", - отмечается в сообщении.В свою очередь в мининформе Белоруссии подчеркнули, что гуманитарное партнерство является важнейшим элементом сотрудничества в области международных и межгосударственных отношений. "Мининформ ценит членство Беларуси в МФГС и дорожит взаимодействием в различных социокультурных сферах стран СНГ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220701/lukashenko-1799530325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, снг
Белоруссия опровергла сообщения о выходе из Совета по гумсотрудничеству СНГ
Белоруссия назвала фейком сообщения о выходе из Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ
МИНСК, 2 дек – РИА Новости.
Министерство информации Белоруссии заявило
, что новости о якобы выходе республики из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ являются фейком.
"В связи с распространением фейковой информации от имени мининформа о якобы выходе Беларуси из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ министерство информации официально заявляет, что подобных сообщений от ведомства не поступало", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Там приводятся слова пресс-секретаря Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Нелли Петковой о том, что данная фейковая новость появилась на их ресурсе в связи со взломом сайта фонда. На самом сайте в настоящее время опубликовано сообщение, что "утром 1 декабря сайт был взломан, на нем была размещена фейковая информация". "В настоящее время она удалена. Работа сайта контролируется его разработчиками и МФГС", - отмечается в сообщении.
В свою очередь в мининформе Белоруссии подчеркнули, что гуманитарное партнерство является важнейшим элементом сотрудничества в области международных и межгосударственных отношений. "Мининформ ценит членство Беларуси в МФГС и дорожит взаимодействием в различных социокультурных сферах стран СНГ", - добавили в министерстве.