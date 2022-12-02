https://ria.ru/20221202/shkola-1835886013.html
В подмосковном Подольске построят воскресную школу
В подмосковном Подольске построят воскресную школу - РИА Новости, 02.12.2022
В подмосковном Подольске построят воскресную школу
Новую воскресную школу построят в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:41
2022-12-02T14:41
2022-12-02T14:41
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Новую воскресную школу построят в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Ведомство согласовало предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,27 гектар в микрорайоне Кузнечники рядом со строящейся Никольской церковью."Во многих городах Подмосковья при строительстве нового микрорайона в генеральном плане предусматривается место и для строительства православного храма. Не стал исключением и Подольск. Здесь в микрорайоне Кузнечики силами прихода строится Никольская церковь, под строительство которой мы передавали землю, а в будущем на ещё одном переданном в безвозмездное пользование участке возведут воскресную школу и газовую котельную", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.В настоящий момент строительство храма выполнено более чем на 50%, а для нужд верующих рядом со строящимся объектом возведена временная часовня.
https://ria.ru/20221005/kapsula-1821702636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подольск
Новости Подмосковья, Подольск
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Новую воскресную школу построят в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Ведомство согласовало предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,27 гектар в микрорайоне Кузнечники рядом со строящейся Никольской церковью.
"Во многих городах Подмосковья
при строительстве нового микрорайона в генеральном плане предусматривается место и для строительства православного храма. Не стал исключением и Подольск. Здесь в микрорайоне Кузнечики силами прихода строится Никольская церковь, под строительство которой мы передавали землю, а в будущем на ещё одном переданном в безвозмездное пользование участке возведут воскресную школу и газовую котельную", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.
В настоящий момент строительство храма выполнено более чем на 50%, а для нужд верующих рядом со строящимся объектом возведена временная часовня.