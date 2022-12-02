https://ria.ru/20221202/shkola-1835886013.html

В подмосковном Подольске построят воскресную школу

В подмосковном Подольске построят воскресную школу - РИА Новости, 02.12.2022

В подмосковном Подольске построят воскресную школу

Новую воскресную школу построят в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:41

2022-12-02T14:41

2022-12-02T14:41

новости подмосковья

подольск

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Новую воскресную школу построят в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Ведомство согласовало предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,27 гектар в микрорайоне Кузнечники рядом со строящейся Никольской церковью."Во многих городах Подмосковья при строительстве нового микрорайона в генеральном плане предусматривается место и для строительства православного храма. Не стал исключением и Подольск. Здесь в микрорайоне Кузнечики силами прихода строится Никольская церковь, под строительство которой мы передавали землю, а в будущем на ещё одном переданном в безвозмездное пользование участке возведут воскресную школу и газовую котельную", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.В настоящий момент строительство храма выполнено более чем на 50%, а для нужд верующих рядом со строящимся объектом возведена временная часовня.

https://ria.ru/20221005/kapsula-1821702636.html

подольск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

подольск