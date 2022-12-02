https://ria.ru/20221202/senat-1835751431.html

Сенат США поддержал меру по предотвращению забастовки железнодорожников

Сенат США поддержал меру по предотвращению забастовки железнодорожников - РИА Новости, 02.12.2022

Сенат США поддержал меру по предотвращению забастовки железнодорожников

Сенат вслед за палатой представителей конгресса США поддержал меру, направленную на принудительное предотвращение общенациональной забастовки работников... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T01:47

2022-12-02T01:47

2022-12-02T01:47

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Сенат вслед за палатой представителей конгресса США поддержал меру, направленную на принудительное предотвращение общенациональной забастовки работников железнодорожной отрасли.Как сообщает пресс-служба верхней палаты, за соответствующую резолюцию проголосовали 80 сенаторов, 15 - против.После поддержки сенатом документ отправится на подпись к президенту США Джо Байдену, который ранее заявил о готовности утвердить принятое решение.Законодатели постановили "обеспечить решение неурегулированных разногласий между отдельными железными дорогами в лице Национального комитета конференции перевозчиков… и отдельными их работниками", приняв документ против "угроз отдельных трудовых организаций в отношении необходимых транспортных услуг Соединенных Штатов Америки".Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих может начаться 9 декабря, если четыре из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.Байден настаивает на принятии соглашения на постоянной основе между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было согласовано в сентябре в качестве временной меры. По словам президента, по условиям соглашения зарплаты железнодорожников вырастут на "исторические" 24%, будут улучшены условия по защите здоровья, а также предоставлена возможность незапланированного отсутствия на работе по медицинским причинам.

https://ria.ru/20221201/rezolyutsiya-1835442502.html

https://ria.ru/20221128/zabastovka-1834652432.html

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в мире, джо байден, сша