https://ria.ru/20221202/rozysk-1835892601.html

Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников

Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников - РИА Новости, 02.12.2022

Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников

Полиция Екатеринбурга разыскивает без вести пропавших школьников, 10-летнего Витю и 11-летнего Никиту, которые на данный момент, предположительно, могут... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:59

2022-12-02T14:59

2022-12-02T14:59

происшествия

екатеринбург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает без вести пропавших школьников, 10-летнего Витю и 11-летнего Никиту, которые на данный момент, предположительно, могут находиться вместе, сообщили РИА Новости в городском отделении по связям со СМИ УМВД России в пятницу."На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Предположительно, оба ребенка могут находиться вместе, так как они знакомы. Ранее дети из дома не уходили", – сказал собеседник агентства. По информации ведомства, 11-летний Никита Горшков утром 29 ноября ушел в школу из дома на Колхозников, 89, а 10-летний Виктор Шиловских утром 30 ноября ушел за хлебом из дома на Агрономической, 59. До настоящего времени местонахождение детей неизвестно.В полиции уточнили приметы разыскиваемых школьников. Никита – ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы мальчика светло-русые с челкой, глаза зеленые. Особые приметы ребенка – на левой щеке родинка. На момент ухода был одет в темно-синюю шапку с лейблом фирмы Fila, черную куртку до колен с капюшоном, темно-серые болоньевые брюки, черные ботинки.Виктор, отметили правоохранители, ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы мальчика темные, подстрижен он "под ежик". На момент ухода был одет в вязанную темно-синюю шапку с загибом, синюю куртку-парку с капюшоном, темно-серые школьные брюки, черные короткие кожаные ботинки на шнуровке и липучках."Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией об их местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (розыск Горшкова), 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, 89993681406 (розыск Шиловских), либо 02 (102 по мобильному)", – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

екатеринбург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)