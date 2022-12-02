https://ria.ru/20221202/rozysk-1835892601.html
Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников
Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников - РИА Новости, 02.12.2022
Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников
Полиция Екатеринбурга разыскивает без вести пропавших школьников, 10-летнего Витю и 11-летнего Никиту, которые на данный момент, предположительно, могут... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:59
2022-12-02T14:59
2022-12-02T14:59
происшествия
екатеринбург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает без вести пропавших школьников, 10-летнего Витю и 11-летнего Никиту, которые на данный момент, предположительно, могут находиться вместе, сообщили РИА Новости в городском отделении по связям со СМИ УМВД России в пятницу."На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Предположительно, оба ребенка могут находиться вместе, так как они знакомы. Ранее дети из дома не уходили", – сказал собеседник агентства. По информации ведомства, 11-летний Никита Горшков утром 29 ноября ушел в школу из дома на Колхозников, 89, а 10-летний Виктор Шиловских утром 30 ноября ушел за хлебом из дома на Агрономической, 59. До настоящего времени местонахождение детей неизвестно.В полиции уточнили приметы разыскиваемых школьников. Никита – ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы мальчика светло-русые с челкой, глаза зеленые. Особые приметы ребенка – на левой щеке родинка. На момент ухода был одет в темно-синюю шапку с лейблом фирмы Fila, черную куртку до колен с капюшоном, темно-серые болоньевые брюки, черные ботинки.Виктор, отметили правоохранители, ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы мальчика темные, подстрижен он "под ежик". На момент ухода был одет в вязанную темно-синюю шапку с загибом, синюю куртку-парку с капюшоном, темно-серые школьные брюки, черные короткие кожаные ботинки на шнуровке и липучках."Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией об их местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (розыск Горшкова), 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, 89993681406 (розыск Шиловских), либо 02 (102 по мобильному)", – добавили в УМВД по Екатеринбургу.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих пропавших школьников
Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавших без вести 11-летнего и десятилетнего мальчиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает без вести пропавших школьников, 10-летнего Витю и 11-летнего Никиту, которые на данный момент, предположительно, могут находиться вместе, сообщили РИА Новости в городском отделении по связям со СМИ УМВД России в пятницу.
"На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Предположительно, оба ребенка могут находиться вместе, так как они знакомы. Ранее дети из дома не уходили", – сказал собеседник агентства. По информации ведомства, 11-летний Никита Горшков утром 29 ноября ушел в школу из дома на Колхозников, 89, а 10-летний Виктор Шиловских утром 30 ноября ушел за хлебом из дома на Агрономической, 59. До настоящего времени местонахождение детей неизвестно.
В полиции уточнили приметы разыскиваемых школьников. Никита – ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы мальчика светло-русые с челкой, глаза зеленые. Особые приметы ребенка – на левой щеке родинка. На момент ухода был одет в темно-синюю шапку с лейблом фирмы Fila
, черную куртку до колен с капюшоном, темно-серые болоньевые брюки, черные ботинки.
Виктор, отметили правоохранители, ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы мальчика темные, подстрижен он "под ежик". На момент ухода был одет в вязанную темно-синюю шапку с загибом, синюю куртку-парку с капюшоном, темно-серые школьные брюки, черные короткие кожаные ботинки на шнуровке и липучках.
"Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией об их местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (розыск Горшкова), 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, 89993681406 (розыск Шиловских), либо 02 (102 по мобильному)", – добавили в УМВД по Екатеринбургу.