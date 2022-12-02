Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/reabilitatsiya-1835969992.html
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов
Президент России Владимир Путин сообщил что пилотные проекты в Екатеринбурге и Тюмени по реабилитации детей-инвалидов продолжат реализовываться без снижения... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:18
2022-12-02T18:18
общество
владимир путин
россия
екатеринбург
тюмень
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835944835_0:61:3534:2048_1920x0_80_0_0_585a8562422d46f59c2aaf3bb05545ea.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил что пилотные проекты в Екатеринбурге и Тюмени по реабилитации детей-инвалидов продолжат реализовываться без снижения финансирования, по результатам проектов будет принято решение распространить этот опыт на другие регионы России."Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты, во-первых, продолжались, имея ввиду результат и качество этой работы. Продолжались, не уменьшая этого финансирования, нам придется немножко добавить, мы с вами знаем, о чем говорим. По результатам этого эксперимента, может быть, на другие распространить регионы, будем уже принимать решения по тиражированию на всю страну", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов проводится в Тюменской и Свердловской областях и продлится до конца 2024 года. На пилот предусмотрено 300 миллионов рублей ежегодно. В пилотном проекте участвуют дети, у которых инвалидность установлена впервые. По выбору родителей ребенка-инвалида услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, в том числе в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
https://ria.ru/20221202/deti-1835958783.html
https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html
россия
екатеринбург
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835944835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_174bdf3ac3d95be0468d8896d28861f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, екатеринбург, тюмень, оон
Общество, Владимир Путин, Россия, Екатеринбург, Тюмень, ООН
18:18 02.12.2022
 
Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов

Путин: пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов продолжат реализовываться

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин в формате проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Владимир Путин в формате проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в формате проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил что пилотные проекты в Екатеринбурге и Тюмени по реабилитации детей-инвалидов продолжат реализовываться без снижения финансирования, по результатам проектов будет принято решение распространить этот опыт на другие регионы России.
"Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты, во-первых, продолжались, имея ввиду результат и качество этой работы. Продолжались, не уменьшая этого финансирования, нам придется немножко добавить, мы с вами знаем, о чем говорим. По результатам этого эксперимента, может быть, на другие распространить регионы, будем уже принимать решения по тиражированию на всю страну", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:43
В России более 800 тысяч детей имеют ограничения по здоровью, заявил Путин
Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов проводится в Тюменской и Свердловской областях и продлится до конца 2024 года. На пилот предусмотрено 300 миллионов рублей ежегодно. В пилотном проекте участвуют дети, у которых инвалидность установлена впервые. По выбору родителей ребенка-инвалида услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, в том числе в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.
Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 03:27
В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияЕкатеринбургТюменьООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала