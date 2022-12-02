https://ria.ru/20221202/reabilitatsiya-1835969992.html

Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов

Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022

Путин пообещал продолжить пилотные проекты по реабилитации детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин сообщил что пилотные проекты в Екатеринбурге и Тюмени по реабилитации детей-инвалидов продолжат реализовываться без снижения... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:18

2022-12-02T18:18

2022-12-02T18:18

общество

владимир путин

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екатеринбург

тюмень

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил что пилотные проекты в Екатеринбурге и Тюмени по реабилитации детей-инвалидов продолжат реализовываться без снижения финансирования, по результатам проектов будет принято решение распространить этот опыт на другие регионы России."Мы сделаем так, чтобы эти пилотные проекты, во-первых, продолжались, имея ввиду результат и качество этой работы. Продолжались, не уменьшая этого финансирования, нам придется немножко добавить, мы с вами знаем, о чем говорим. По результатам этого эксперимента, может быть, на другие распространить регионы, будем уже принимать решения по тиражированию на всю страну", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов проводится в Тюменской и Свердловской областях и продлится до конца 2024 года. На пилот предусмотрено 300 миллионов рублей ежегодно. В пилотном проекте участвуют дети, у которых инвалидность установлена впервые. По выбору родителей ребенка-инвалида услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, в том числе в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.

https://ria.ru/20221202/deti-1835958783.html

https://ria.ru/20221128/invalidy-1834653674.html

россия

екатеринбург

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, екатеринбург, тюмень, оон