https://ria.ru/20221202/reabilitatsiya-1835958645.html
Путин обещал проследить за лицензированием реабилитационных тренажеров
Путин обещал проследить за лицензированием реабилитационных тренажеров - РИА Новости, 02.12.2022
Путин обещал проследить за лицензированием реабилитационных тренажеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проследит, чтобы сроки по лицензированию авторских реабилитационных тренажёров не затягивали, и попросил заместителя... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:43
2022-12-02T17:43
2022-12-02T17:43
владимир путин
татьяна голикова
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проследит, чтобы сроки по лицензированию авторских реабилитационных тренажёров не затягивали, и попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову обратить внимание на эти вопросы.На встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья к главе государства обратился руководитель оздоровительно-реабилитационного центра в рамках проекта "Встал на ноги – помоги другому" АНО содействия людям с ограниченными возможностями "Я смогу", разработчик авторских тренажёров и собственной методики реабилитации Марат Ильясов. Он попросил оказать содействие в лицензировании реабилитационного оборудования, порекомендовать его использование в российских центрах и рассмотреть возможность проведения соревнований по адаптивному спорту на этих тренажерах."Обязательно дослежу, чтобы все эти процедуры прошли в нужные сроки, это сроки не были бы затянуты необоснованно и вы получили необходимые документы... Нужно пройти лицензирование, здесь тоже важно, чтобы это было сделано в разумные сроки, и, конечно, здесь рекомендации не помешают, Татьяна Алексеевна слышит", - сказал Путин.Он подчеркнул, что попросит заместителя председателя правительства Татьяну Голикову обратить на это внимание Минздрава."Ну, а Минспорт, я подскажу, конечно, министру (Олегу) Матыцину по поводу того, чтобы именно на этих тренажерах проводились соответствующие соревнования, чем больше соревнований, тем лучше. Главное, чтобы эти ваши тренажеры подходили под соревнования подобного рода, это чтобы на уровне специалистов и медиков, и тренерского состава, тех которые занимаются этими видами спорта, конечно, был достигнут определенный консенсус о необходимости и целесообразности, но внимание коллег в правительстве обязательно будет на это обращено", - отметил президент.
https://ria.ru/20221202/renovatsiya-1835955833.html
https://ria.ru/20221202/podderzhka-1835943809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, татьяна голикова, россия, общество, здоровье - общество
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Путин обещал проследить за лицензированием реабилитационных тренажеров
Президент Путин обещал проследить за сроками по лицензированию реабилитационных тренажеров
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проследит, чтобы сроки по лицензированию авторских реабилитационных тренажёров не затягивали, и попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову обратить внимание на эти вопросы.
На встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья к главе государства обратился руководитель оздоровительно-реабилитационного центра в рамках проекта "Встал на ноги – помоги другому" АНО содействия людям с ограниченными возможностями "Я смогу", разработчик авторских тренажёров и собственной методики реабилитации Марат Ильясов. Он попросил оказать содействие в лицензировании реабилитационного оборудования, порекомендовать его использование в российских центрах и рассмотреть возможность проведения соревнований по адаптивному спорту на этих тренажерах.
"Обязательно дослежу, чтобы все эти процедуры прошли в нужные сроки, это сроки не были бы затянуты необоснованно и вы получили необходимые документы... Нужно пройти лицензирование, здесь тоже важно, чтобы это было сделано в разумные сроки, и, конечно, здесь рекомендации не помешают, Татьяна Алексеевна слышит", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что попросит заместителя председателя правительства Татьяну Голикову обратить на это внимание Минздрава.
"Ну, а Минспорт, я подскажу, конечно, министру (Олегу) Матыцину по поводу того, чтобы именно на этих тренажерах проводились соответствующие соревнования, чем больше соревнований, тем лучше. Главное, чтобы эти ваши тренажеры подходили под соревнования подобного рода, это чтобы на уровне специалистов и медиков, и тренерского состава, тех которые занимаются этими видами спорта, конечно, был достигнут определенный консенсус о необходимости и целесообразности, но внимание коллег в правительстве обязательно будет на это обращено", - отметил президент.