https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html

В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов

В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов - РИА Новости, 02.12.2022

В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов

Завод по производству строительных вибродемпфирующих материалов построят в городском округе Сергиев Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:02

2022-12-02T13:02

2022-12-02T13:02

новости подмосковья

сергиев посад

экономика

московская область (подмосковье)

импортозамещение

министерство инвестиций и инноваций московской области

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Завод по производству строительных вибродемпфирующих материалов построят в городском округе Сергиев Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В пятницу в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль" был предоставлен земельный участок площадью 1,6 гектара компании "Вектор-М8". Объем инвестиций в проект составит 163 миллиона рублей, предприятие планируется открыть в 2025 году."Предприятие будет выпускать современные строительные вибродемпфирующие материалы, которые способны решать проблемы со всеми видами шумов и вибраций. Продукция используется при строительстве метрополитена, железной дороги, зданий и сооружений. После открытия производства будет создано 30 рабочих мест", - сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Программа "Земля за рубль" была анонсирована весной текущего года, на сегодняшний день 42 инвестора получили 47 земельных участков.

https://ria.ru/20221024/proizvodstvo-1826381318.html

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергиев посад, экономика, московская область (подмосковье), импортозамещение, министерство инвестиций и инноваций московской области