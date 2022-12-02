https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html
В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов
В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов - РИА Новости, 02.12.2022
В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов
Завод по производству строительных вибродемпфирующих материалов построят в городском округе Сергиев Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:02
2022-12-02T13:02
2022-12-02T13:02
новости подмосковья
сергиев посад
экономика
московская область (подмосковье)
импортозамещение
министерство инвестиций и инноваций московской области
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Завод по производству строительных вибродемпфирующих материалов построят в городском округе Сергиев Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В пятницу в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль" был предоставлен земельный участок площадью 1,6 гектара компании "Вектор-М8". Объем инвестиций в проект составит 163 миллиона рублей, предприятие планируется открыть в 2025 году."Предприятие будет выпускать современные строительные вибродемпфирующие материалы, которые способны решать проблемы со всеми видами шумов и вибраций. Продукция используется при строительстве метрополитена, железной дороги, зданий и сооружений. После открытия производства будет создано 30 рабочих мест", - сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.Программа "Земля за рубль" была анонсирована весной текущего года, на сегодняшний день 42 инвестора получили 47 земельных участков.
https://ria.ru/20221024/proizvodstvo-1826381318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергиев посад, экономика, московская область (подмосковье), импортозамещение, министерство инвестиций и инноваций московской области
Новости Подмосковья, Сергиев Посад, Экономика, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение, Министерство инвестиций и инноваций Московской области
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Завод по производству строительных вибродемпфирующих материалов построят в городском округе Сергиев Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В пятницу в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль" был предоставлен земельный участок площадью 1,6 гектара компании "Вектор-М8". Объем инвестиций в проект составит 163 миллиона рублей, предприятие планируется открыть в 2025 году.
"Предприятие будет выпускать современные строительные вибродемпфирующие материалы, которые способны решать проблемы со всеми видами шумов и вибраций. Продукция используется при строительстве метрополитена, железной дороги, зданий и сооружений. После открытия производства будет создано 30 рабочих мест", - сообщила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.
Программа "Земля за рубль" была анонсирована весной текущего года, на сегодняшний день 42 инвестора получили 47 земельных участков.