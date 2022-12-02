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На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок - РИА Новости, 02.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221202/premiya-1835881716.html
На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок
На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок - РИА Новости, 02.12.2022
На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок
На премию губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около двух тысяч заявок, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:27
2022-12-02T14:28
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. На премию губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около двух тысяч заявок, сообщает пресс-служба облправительства.Участвовать в ней традиционно может любой желающий в возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Московской области."Мы проводим премию с 2013 года, чтобы отмечать инициативных и неравнодушных людей, тех, кто предлагает идеи и воплощает их, несет добро, вкладывая душу в наше родное Подмосковье. Одним словом, это Премия добрых дел - поэтому так ее на этот раз мы и назвали. По понятным причинам она будет посвящена одной теме - специальной военной операции, людям, которые героически проявили себя на передовой и тем, кто обеспечивает победу в тылу. Мы получили почти 2 тысячи заявок от 8,5 тысяч участников. Призовой фонд премии составит 60 миллионов рублей, его разделят 120 победителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.Главными героями премии в этом году станут бойцы, которые принимали или принимают участие в СВО, военкоры, а также волонтеры и активисты, которые в Подмосковье собирают и передают помощь тем, кому она необходима.В состав жюри премии войдут представители медиасообщества Андрей Медведев и Маргарита Симоньян, популярные артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и многие другие.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
14:27 02.12.2022 (обновлено: 14:28 02.12.2022)
 

На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на премии "Мы рядом"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на премии Мы рядом - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на премии "Мы рядом"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. На премию губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около двух тысяч заявок, сообщает пресс-служба облправительства.
Участвовать в ней традиционно может любой желающий в возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Московской области.
"Мы проводим премию с 2013 года, чтобы отмечать инициативных и неравнодушных людей, тех, кто предлагает идеи и воплощает их, несет добро, вкладывая душу в наше родное Подмосковье. Одним словом, это Премия добрых дел - поэтому так ее на этот раз мы и назвали. По понятным причинам она будет посвящена одной теме - специальной военной операции, людям, которые героически проявили себя на передовой и тем, кто обеспечивает победу в тылу. Мы получили почти 2 тысячи заявок от 8,5 тысяч участников. Призовой фонд премии составит 60 миллионов рублей, его разделят 120 победителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Главными героями премии в этом году станут бойцы, которые принимали или принимают участие в СВО, военкоры, а также волонтеры и активисты, которые в Подмосковье собирают и передают помощь тем, кому она необходима.
В состав жюри премии войдут представители медиасообщества Андрей Медведев и Маргарита Симоньян, популярные артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и многие другие.
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