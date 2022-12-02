https://ria.ru/20221202/premiya-1835881716.html

На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок

На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок - РИА Новости, 02.12.2022

На премию Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около 2 тысяч заявок

На премию губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около двух тысяч заявок, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:27

2022-12-02T14:27

2022-12-02T14:28

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835869184_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4e7ff7dea1b01b4c37be4c4d09ab78fd.jpg

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. На премию губернатора Подмосковья "Мы рядом. Доброе дело" подано около двух тысяч заявок, сообщает пресс-служба облправительства.Участвовать в ней традиционно может любой желающий в возрасте от 18 лет, зарегистрированный в Московской области."Мы проводим премию с 2013 года, чтобы отмечать инициативных и неравнодушных людей, тех, кто предлагает идеи и воплощает их, несет добро, вкладывая душу в наше родное Подмосковье. Одним словом, это Премия добрых дел - поэтому так ее на этот раз мы и назвали. По понятным причинам она будет посвящена одной теме - специальной военной операции, людям, которые героически проявили себя на передовой и тем, кто обеспечивает победу в тылу. Мы получили почти 2 тысячи заявок от 8,5 тысяч участников. Призовой фонд премии составит 60 миллионов рублей, его разделят 120 победителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.Главными героями премии в этом году станут бойцы, которые принимали или принимают участие в СВО, военкоры, а также волонтеры и активисты, которые в Подмосковье собирают и передают помощь тем, кому она необходима.В состав жюри премии войдут представители медиасообщества Андрей Медведев и Маргарита Симоньян, популярные артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и многие другие.

https://ria.ru/20221121/premiya-1833040470.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье)