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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали - РИА Новости, 02.12.2022

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали

Пожар локализовали на Микояновском мясокомбинате в Москве, площадь уточняется, пожарные осматривают верхние этажи здания, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:11

2022-12-02T23:11

2022-12-02T23:54

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар локализовали на Микояновском мясокомбинате в Москве, площадь уточняется, пожарные осматривают верхние этажи здания, сообщает пресс-служба МЧС России.На улице Талалихина, дом 41, загорелась крыша Микояновского мясокомбината, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек. Пожар на мясокомбинате тушат по второму рангу сложности из пяти."Пожар локализован в 22:59 (мск). Площадь уточняется. Проводится осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов пожара", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники. 2022-12-02T23:11 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео