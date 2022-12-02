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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали - РИА Новости, 02.12.2022
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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали - РИА Новости, 02.12.2022
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали
Пожар локализовали на Микояновском мясокомбинате в Москве, площадь уточняется, пожарные осматривают верхние этажи здания, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:11
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происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар локализовали на Микояновском мясокомбинате в Москве, площадь уточняется, пожарные осматривают верхние этажи здания, сообщает пресс-служба МЧС России.На улице Талалихина, дом 41, загорелась крыша Микояновского мясокомбината, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек. Пожар на мясокомбинате тушат по второму рангу сложности из пяти."Пожар локализован в 22:59 (мск). Площадь уточняется. Проводится осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов пожара", - говорится в сообщении.
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353
60
353
60
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар локализовали на Микояновском мясокомбинате в Москве, площадь уточняется, пожарные осматривают верхние этажи здания, сообщает пресс-служба МЧС России.
2022-12-02T23:11
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23:11 02.12.2022 (обновлено: 23:54 02.12.2022)
 
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализовали, площадь возгорания уточняется

© Фото : МЧС РоссииПожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : МЧС России
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар локализовали на Микояновском мясокомбинате в Москве, площадь уточняется, пожарные осматривают верхние этажи здания, сообщает пресс-служба МЧС России.
На улице Талалихина, дом 41, загорелась крыша Микояновского мясокомбината, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек. Пожар на мясокомбинате тушат по второму рангу сложности из пяти.
"Пожар локализован в 22:59 (мск). Площадь уточняется. Проводится осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов пожара", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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