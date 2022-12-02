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Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти

Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти - РИА Новости, 02.12.2022

Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:41

2022-12-02T22:41

2022-12-02T22:41

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На улице Талалихина, дом 41 загорелась крыша Микояновского мясокомбината, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек."Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти", - сказали в экстренных службах.В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)