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Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти
Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти - РИА Новости, 02.12.2022
Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:41
2022-12-02T22:41
2022-12-02T22:41
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На улице Талалихина, дом 41 загорелась крыша Микояновского мясокомбината, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек."Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти", - сказали в экстренных службах.В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожару на мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти
Пожару на Микояновском мясокомбинате в Москве присвоили второй уровень сложности из пяти
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
На улице Талалихина, дом 41 загорелась крыша Микояновского мясокомбината, пострадавших, по предварительным данным, нет. Спасатели вывели 12 человек.
"Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти", - сказали в экстренных службах.
В пресс-службе МЧС РФ
уточнили, что всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.