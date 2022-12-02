https://ria.ru/20221202/pozhar-1836013860.html

В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината

В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината - РИА Новости, 03.12.2022

В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината

Крыша Микояновского мясокомбината загорелась в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-02T21:55

2022-12-02T21:55

2022-12-03T00:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Крыша Микояновского мясокомбината загорелась в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:16 мск. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти. В его ликвидации были задействованы более ста человек и 30 единиц техники. Также для тушения планировалось применить вертолет, скорее всего, Ка-32.Из горящего здания вывели 12 человек. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.ВРоспотребнадзор из-за пожара организовал исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобранные пробы направят в лабораторию для проведения анализа.В 22:59 мск пожар удалось локализовать. В 23:04 спасатели ликвидировали открытое горение в здании комбината. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Специалисты также обходят четвертый и пятый этажи здания для поиска возможных очагов пожара. Как уточняется, возгорание произошло на пятом этаже и на крыше постройки на общей площади около 300 квадратных метров.

https://ria.ru/20221125/pozhar-1834239619.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники. 2022-12-02T21:55 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва