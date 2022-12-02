https://ria.ru/20221202/pozhar-1836013860.html
В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината
В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината - РИА Новости, 03.12.2022
В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината
Крыша Микояновского мясокомбината загорелась в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-02T21:55
2022-12-02T21:55
2022-12-03T00:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Крыша Микояновского мясокомбината загорелась в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:16 мск. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти. В его ликвидации были задействованы более ста человек и 30 единиц техники. Также для тушения планировалось применить вертолет, скорее всего, Ка-32.Из горящего здания вывели 12 человек. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.ВРоспотребнадзор из-за пожара организовал исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобранные пробы направят в лабораторию для проведения анализа.В 22:59 мск пожар удалось локализовать. В 23:04 спасатели ликвидировали открытое горение в здании комбината. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Специалисты также обходят четвертый и пятый этажи здания для поиска возможных очагов пожара. Как уточняется, возгорание произошло на пятом этаже и на крыше постройки на общей площади около 300 квадратных метров.
https://ria.ru/20221125/pozhar-1834239619.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве
Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве тушат по второму рангу сложности из пяти. С огнем борются 100 человек с помощью 30 единиц техники.
2022-12-02T21:55
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
21:55 02.12.2022 (обновлено: 00:01 03.12.2022)
В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината
В Москве загорелась крыша Микояновского мясокомбината, предварительно, пострадавших нет
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Крыша Микояновского мясокомбината загорелась в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Горит крыша Микояновского мясокомбината, площадь пожара уточняется", — сказал собеседник агентства.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:16 мск. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти. В его ликвидации были задействованы более ста человек и 30 единиц техники. Также для тушения планировалось применить вертолет, скорее всего, Ка-32.
Из горящего здания вывели 12 человек. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
ВРоспотребнадзор из-за пожара организовал исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобранные пробы направят в лабораторию для проведения анализа.
В 22:59 мск пожар удалось локализовать. В 23:04 спасатели ликвидировали открытое горение в здании комбината. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Специалисты также обходят четвертый и пятый этажи здания для поиска возможных очагов пожара. Как уточняется, возгорание произошло на пятом этаже и на крыше постройки на общей площади около 300 квадратных метров.