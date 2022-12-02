https://ria.ru/20221202/pozhar-1835802529.html

На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне

На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне - РИА Новости, 02.12.2022

На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне

Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:14

2022-12-02T11:14

2022-12-02T11:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пришвартованное судно загорелось на юге столицы, пострадал один человек."В 10.48 открытое горение на судне ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что с горящего судна был спасен один человек.

https://ria.ru/20221125/pozhar-1834239619.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва