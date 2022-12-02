https://ria.ru/20221202/pozhar-1835802529.html
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне - РИА Новости, 02.12.2022
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне
Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:14
2022-12-02T11:14
2022-12-02T11:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пришвартованное судно загорелось на юге столицы, пострадал один человек."В 10.48 открытое горение на судне ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что с горящего судна был спасен один человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне
На Москве-реке ликвидировали горение на пришвартованном судне, спасен человек
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пришвартованное судно загорелось на юге столицы, пострадал один человек.
"В 10.48 открытое горение на судне ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с горящего судна был спасен один человек.