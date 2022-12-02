Рейтинг@Mail.ru
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/pozhar-1835802529.html
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне - РИА Новости, 02.12.2022
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне
Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:14
2022-12-02T11:14
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835799659_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_b5e9c2581c5db309e065acb1592c1de7.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пришвартованное судно загорелось на юге столицы, пострадал один человек."В 10.48 открытое горение на судне ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что с горящего судна был спасен один человек.
https://ria.ru/20221125/pozhar-1834239619.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835799659_443:0:3172:2047_1920x0_80_0_0_3558756ae71573cf5981a61ac842f86a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:14 02.12.2022
 
На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне

На Москве-реке ликвидировали горение на пришвартованном судне, спасен человек

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на судне в районе Братеево Москвы
Пожар на судне в районе Братеево Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на судне в районе Братеево Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытое горение на пришвартованном судне на Москве-реке ликвидировано на площади порядка 20 квадратных метров, спасен один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пришвартованное судно загорелось на юге столицы, пострадал один человек.
"В 10.48 открытое горение на судне ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с горящего судна был спасен один человек.
Ликвидация пожара в торговом центре Елоховский пассаж - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 15:25
В Москве потушили пожар в торговом центре на Бауманской улице
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала