https://ria.ru/20221202/pozdravleniya-1835834697.html

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом - РИА Новости, 02.12.2022

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:47

2022-12-02T12:47

2022-12-02T12:47

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru."Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка. "Главное – любовь, это то, что несет наша сказка "История любви Шахерезады"", – добавила фигуристка, пригласив москвичей и гостей столицы на свое новое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 24 декабря по 7 января в "Мегаспорте".Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!""На Новый год хочется пожелать всем, конечно же, любви, спокойствия, а самое главное – помогать тем, кому мы можем сегодня помочь", – сказал писатель Александр Цыпкин.ГУМ-каток работает ежедневно с 09.00 до 23.00 с 29 ноября по 28 февраля и является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. Первые четыре утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.

https://ria.ru/20221129/katok-1834982075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/novyy-god-1834023080.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом. 2022-12-02T12:47 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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