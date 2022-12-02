Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru.
"Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка. "Главное – любовь, это то, что несет наша сказка "История любви Шахерезады"", – добавила фигуристка, пригласив москвичей и гостей столицы на свое новое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 24 декабря по 7 января в "Мегаспорте".
"Внимание, внимание, объявляем последние новости! К нам движется Новый год! – поделились инсайдом хозяин церемонии открытия ГУМ-катка бизнесмен Михаил Куснирович и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. – Поздравляем вас, дорогие ПОчитатели РИА Новости!"
Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!"
"На Новый год хочется пожелать всем, конечно же, любви, спокойствия, а самое главное – помогать тем, кому мы можем сегодня помочь", – сказал писатель Александр Цыпкин.
"Желаем вам счастья в Новом году, радости! И чтобы вы всегда получали информацию из первых рук и точно от РИА Новости!" – поприветствовали читателей новостных лент нашего агентства чемпионы мира по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские.
ГУМ-каток работает ежедневно с 09.00 до 23.00 с 29 ноября по 28 февраля и является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. Первые четыре утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.
Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.
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