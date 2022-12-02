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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом - РИА Новости, 02.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221202/pozdravleniya-1835834697.html
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом - РИА Новости, 02.12.2022
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:47
2022-12-02T12:47
шоубиз
риа новости
миа "россия сегодня"
гум
новый год
мегаспорт
алексей немов
михаил куснирович
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru."Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка. "Главное – любовь, это то, что несет наша сказка "История любви Шахерезады"", – добавила фигуристка, пригласив москвичей и гостей столицы на свое новое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 24 декабря по 7 января в "Мегаспорте".Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!""На Новый год хочется пожелать всем, конечно же, любви, спокойствия, а самое главное – помогать тем, кому мы можем сегодня помочь", – сказал писатель Александр Цыпкин.ГУМ-каток работает ежедневно с 09.00 до 23.00 с 29 ноября по 28 февраля и является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. Первые четыре утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.
https://ria.ru/20221129/katok-1834982075.html
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Алёна Пава
Алёна Пава
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Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом
Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом.
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риа новости, миа "россия сегодня", гум, новый год, мегаспорт, алексей немов, михаил куснирович, татьяна навка, шоу-бизнес, встреча нового года в россии, новости агентства
Шоубиз, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", ГУМ, Новый год, Мегаспорт, Алексей Немов, Михаил Куснирович, Татьяна Навка, Шоу-бизнес, Встреча Нового года в России, Новости агентства
12:47 02.12.2022
 

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На тожественном открытии ГУМ-катка российские политики, спортсмены, знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим 2023 годом, пожелав им получать побольше добрых вестей на сайте ria.ru.
"Всем счастья, добра, здоровья, любви!" – с таким новогодним напутствием обратилась к многомиллионной аудитории агентства олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка. "Главное – любовь, это то, что несет наша сказка "История любви Шахерезады"", – добавила фигуристка, пригласив москвичей и гостей столицы на свое новое сказочное ледовое шоу, которое пройдет с 24 декабря по 7 января в "Мегаспорте".
"Внимание, внимание, объявляем последние новости! К нам движется Новый год! – поделились инсайдом хозяин церемонии открытия ГУМ-катка бизнесмен Михаил Куснирович и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. – Поздравляем вас, дорогие ПОчитатели РИА Новости!"
Свой предпраздничный наказ победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов сформулировали, как подобает настоящим профессионалам: "Друзья, читатели, подписчики и все, кто следит за РИА Новости! Всего самого лучшего, будьте любимы и счастливы и катайтесь на коньках!"
Девушка на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 14:31Шоубиз
Олимпийцы, артисты и балет на льду: на Красной площади открылся ГУМ-Каток
"На Новый год хочется пожелать всем, конечно же, любви, спокойствия, а самое главное – помогать тем, кому мы можем сегодня помочь", – сказал писатель Александр Цыпкин.
"Желаем вам счастья в Новом году, радости! И чтобы вы всегда получали информацию из первых рук и точно от РИА Новости!" – поприветствовали читателей новостных лент нашего агентства чемпионы мира по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские.
ГУМ-каток работает ежедневно с 09.00 до 23.00 с 29 ноября по 28 февраля и является одной из самых популярных площадок для посещения в зимний период. Первые четыре утренних сеанса в будние дни можно посещать бесплатно. В этом сезоне ГУМ-каток оформлен в узнаваемой стилистике Гжели.
Агентство РИА Новости традиционно выступает информационным партнером ГУМ-катка.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 17:30В России
Бирюков: Москву начали украшать к Новому году
 
ШоубизРИА НовостиМИА "Россия сегодня"ГУМНовый годМегаспортАлексей НемовМихаил КуснировичТатьяна НавкаШоу-бизнесВстреча Нового года в РоссииНовости агентства
 
 
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