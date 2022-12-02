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США поприветствовали договоренности ЕС о потолке цен на нефть из России - РИА Новости, 02.12.2022
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США поприветствовали договоренности ЕС о потолке цен на нефть из России
США поприветствовали договоренности ЕС о потолке цен на нефть из России - РИА Новости, 02.12.2022
США поприветствовали договоренности ЕС о потолке цен на нефть из России
США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:28
2022-12-02T20:38
цены на нефть
сша
россия
евросоюз
джон кирби
экономика
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА новости. США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу."Мы видели сообщения и приветствуем достигнутый прогресс", - сказал Кирби, отказавшись комментировать подробности, сославшись, что объявление о всех достигнутых договоренностях будут официально объявлены ЕС. "Мы поддерживаем введения ценового потолка", - сказал представитель Белого дома.Ранее в пятницу чешское председательство в Совете стран ЕС официально подтвердило, что постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html
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цены на нефть, сша, россия, евросоюз, джон кирби, экономика, владимир путин, европа, александр новак
Цены на нефть, США, Россия, Евросоюз, Джон Кирби, Экономика, Владимир Путин, Европа, Александр Новак
20:28 02.12.2022 (обновлено: 20:38 02.12.2022)
 
США поприветствовали договоренности ЕС о потолке цен на нефть из России

Белый дом поприветствовал договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА новости. США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть, заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу.
"Мы видели сообщения и приветствуем достигнутый прогресс", - сказал Кирби, отказавшись комментировать подробности, сославшись, что объявление о всех достигнутых договоренностях будут официально объявлены ЕС. "Мы поддерживаем введения ценового потолка", - сказал представитель Белого дома.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 02:56
В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть
Ранее в пятницу чешское председательство в Совете стран ЕС официально подтвердило, что постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 20:40
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
 
Цены на нефтьСШАРоссияЕвросоюзДжон КирбиЭкономикаВладимир ПутинЕвропаАлександр Новак
 
 
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