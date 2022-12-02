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При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ
При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ
Как минимум два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка в Донецкой Народной Республике, сообщил местный телеканал "Юнион". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:36
2022-12-02T17:36
2022-12-02T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Как минимум два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка в Донецкой Народной Республике, сообщил местный телеканал "Юнион"."Как минимум два человека ранены возле "Хмели-Сунели" в результате обстрела", - говорится в сообщении телеканала.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ
"Юнион": как минимум два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка