https://ria.ru/20221202/postradavshie-1835957326.html

При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ

При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2022

При обстреле Донецка пострадали два человека, пишут СМИ

Как минимум два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка в Донецкой Народной Республике, сообщил местный телеканал "Юнион". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:36

2022-12-02T17:36

2022-12-02T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Как минимум два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка в Донецкой Народной Республике, сообщил местный телеканал "Юнион"."Как минимум два человека ранены возле "Хмели-Сунели" в результате обстрела", - говорится в сообщении телеканала.

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика