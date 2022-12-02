https://ria.ru/20221202/posolstvo-1835935846.html
Посольство Украины в Испании снова оцепили
Посольство Украины в Испании снова оцепили - РИА Новости, 02.12.2022
Посольство Украины в Испании снова оцепили
Посольство Украины в Испании снова оцепили, сообщает телеканал RTVE. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:46
2022-12-02T16:46
2022-12-02T16:55
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Испании снова оцепили, сообщает телеканал RTVE."Посольство Украины в Мадриде оцеплено во второй раз", - говорится в сообщении телеканала.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу. В результате полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила район, где находится посольство Украины в Мадриде.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html
https://ria.ru/20221202/posylki-1835882335.html
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РИА Новости
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в мире, украина, испания, мадрид
В мире, Украина, Испания, Мадрид
16:46 02.12.2022 (обновлено: 16:55 02.12.2022)
Посольство Украины в Испании снова оцепили
RTVE: посольство Украины в Испании оцепили во второй раз