https://ria.ru/20221202/posolstvo-1835935846.html

Посольство Украины в Испании снова оцепили

Посольство Украины в Испании снова оцепили - РИА Новости, 02.12.2022

Посольство Украины в Испании снова оцепили

Посольство Украины в Испании снова оцепили, сообщает телеканал RTVE. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:46

2022-12-02T16:46

2022-12-02T16:55

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Посольство Украины в Испании снова оцепили, сообщает телеканал RTVE."Посольство Украины в Мадриде оцеплено во второй раз", - говорится в сообщении телеканала.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу. В результате полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила район, где находится посольство Украины в Мадриде.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html

https://ria.ru/20221202/posylki-1835882335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, испания, мадрид