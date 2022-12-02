https://ria.ru/20221202/pogibshie-1835915191.html
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей - РИА Новости, 02.12.2022
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с 25 ноября по 1 декабря из-за действий украинских войск погибли 71 сотрудник силовых структур и 10 мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:54
2022-12-02T15:54
2022-12-02T15:54
специальная военная операция на украине
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дарья морозова
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 25 ноября по 1 декабря из-за действий украинских войск погибли 71 сотрудник силовых структур и 10 мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период с 25 ноября по 1 декабря 2022 погибли: силовые структуры – 71, гражданские лица – 10", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 428 сотрудников силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 10 091 человек, включая 126 детей.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей