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В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/pogibshie-1835915191.html
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей - РИА Новости, 02.12.2022
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей
В Донецкой Народной Республике с 25 ноября по 1 декабря из-за действий украинских войск погибли 71 сотрудник силовых структур и 10 мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:54
2022-12-02T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 25 ноября по 1 декабря из-за действий украинских войск погибли 71 сотрудник силовых структур и 10 мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период с 25 ноября по 1 декабря 2022 погибли: силовые структуры – 71, гражданские лица – 10", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 428 сотрудников силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 10 091 человек, включая 126 детей.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских.
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донецкая народная республика
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:54 02.12.2022
 
В ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей

Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли 71 силовик и десять мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 25 ноября по 1 декабря из-за действий украинских войск погибли 71 сотрудник силовых структур и 10 мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
"В период с 25 ноября по 1 декабря 2022 погибли: силовые структуры – 71, гражданские лица – 10", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.
За этот период пострадали 428 сотрудников силовых структур и 23 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 10 091 человек, включая 126 детей.
Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 18 по 24 ноября из-за действий украинских войск погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, пострадали 271 сотрудник силовых структур и 23 гражданских.
Разбитые окна в жилом доме Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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