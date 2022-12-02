https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835793495.html
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2022
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья
"Почта Деда Мороза" заработала автовокзалах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:52
2022-12-02T10:52
2022-12-02T10:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дед мороз
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. "Почта Деда Мороза" заработала автовокзалах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Проект реализуется министерством благоустройства региона совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, и АО "Мострансавто". Письмо Деду морозу можно отправит на автовокзале в городском округе Клин, Зарайск, автостанции Солнечногорска и еще 7 городских округах."Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру "Почта Деда Мороза", который размещен рядом с ними. Акция продлится до 11 декабря включительно. Отправить послание Деду Морозу могут не только маленькие пассажиры, но и взрослые. На конверте или открытке нужно указать имя, фамилию и обратный адрес с индексом", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221201/temperatura-1835606876.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), дед мороз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз