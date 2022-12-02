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"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835793495.html
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья - РИА Новости, 02.12.2022
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья
"Почта Деда Мороза" заработала автовокзалах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:52
2022-12-02T10:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дед мороз
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. "Почта Деда Мороза" заработала автовокзалах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Проект реализуется министерством благоустройства региона совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, и АО "Мострансавто". Письмо Деду морозу можно отправит на автовокзале в городском округе Клин, Зарайск, автостанции Солнечногорска и еще 7 городских округах."Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру "Почта Деда Мороза", который размещен рядом с ними. Акция продлится до 11 декабря включительно. Отправить послание Деду Морозу могут не только маленькие пассажиры, но и взрослые. На конверте или открытке нужно указать имя, фамилию и обратный адрес с индексом", - рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), дед мороз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз
10:52 02.12.2022
 

"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья

© Фото : министерство благоустройства Московской области"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья
Почта Деда Мороза заработала на автовокзалах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : министерство благоустройства Московской области
"Почта Деда Мороза" заработала на автовокзалах Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. "Почта Деда Мороза" заработала автовокзалах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Проект реализуется министерством благоустройства региона совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, и АО "Мострансавто". Письмо Деду морозу можно отправит на автовокзале в городском округе Клин, Зарайск, автостанции Солнечногорска и еще 7 городских округах.
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"Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру "Почта Деда Мороза", который размещен рядом с ними. Акция продлится до 11 декабря включительно. Отправить послание Деду Морозу могут не только маленькие пассажиры, но и взрослые. На конверте или открытке нужно указать имя, фамилию и обратный адрес с индексом", - рассказали в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дед Мороз
 
 
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