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Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек - РИА Новости, 02.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221202/parki-1835829316.html
Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек
Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек - РИА Новости, 02.12.2022
Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек
Более 12 миллионов человек посетили парки Московской области за три осенних месяца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:34
2022-12-02T12:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более 12 миллионов человек посетили парки Московской области за три осенних месяца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Самым посещаемым парком стал Мытищинский Городской парк Мира, который за три осенних месяца посетило 520 тысяч человек. Всего в Подмосковье расположено 183 парка культуры и отдыха."Текущая осень в парках была насыщенной: проходили концерты, мастер-классы, фестивали, в Парке Малевича мы открыли выставку современного искусства совместно с Третьяковской галереей и планируем продолжать этот формат "выхода" большого искусства в парковое пространство. Всего за три месяца парки региона посетило 12,1 миллиона человек", – приводит пресс-служба слова главы ведомства Василия Кузнецова.В числе самых популярных парков вошли "Пехорка" и "Пестовский" в Балашихе, которые суммарно посетили 750 тысяч жителей и гостей региона.
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха
12:34 02.12.2022
 

Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек

© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в медиабанкОтдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более 12 миллионов человек посетили парки Московской области за три осенних месяца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.
Самым посещаемым парком стал Мытищинский Городской парк Мира, который за три осенних месяца посетило 520 тысяч человек. Всего в Подмосковье расположено 183 парка культуры и отдыха.
"Текущая осень в парках была насыщенной: проходили концерты, мастер-классы, фестивали, в Парке Малевича мы открыли выставку современного искусства совместно с Третьяковской галереей и планируем продолжать этот формат "выхода" большого искусства в парковое пространство. Всего за три месяца парки региона посетило 12,1 миллиона человек", – приводит пресс-служба слова главы ведомства Василия Кузнецова.
В числе самых популярных парков вошли "Пехорка" и "Пестовский" в Балашихе, которые суммарно посетили 750 тысяч жителей и гостей региона.
Парк Пехорка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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