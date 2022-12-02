https://ria.ru/20221202/parki-1835829316.html
Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек
Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек - РИА Новости, 02.12.2022
Парки Подмосковья за три месяца посетили свыше 12 миллионов человек
Более 12 миллионов человек посетили парки Московской области за три осенних месяца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:34
2022-12-02T12:34
2022-12-02T12:34
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более 12 миллионов человек посетили парки Московской области за три осенних месяца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья.Самым посещаемым парком стал Мытищинский Городской парк Мира, который за три осенних месяца посетило 520 тысяч человек. Всего в Подмосковье расположено 183 парка культуры и отдыха."Текущая осень в парках была насыщенной: проходили концерты, мастер-классы, фестивали, в Парке Малевича мы открыли выставку современного искусства совместно с Третьяковской галереей и планируем продолжать этот формат "выхода" большого искусства в парковое пространство. Всего за три месяца парки региона посетило 12,1 миллиона человек", – приводит пресс-служба слова главы ведомства Василия Кузнецова.В числе самых популярных парков вошли "Пехорка" и "Пестовский" в Балашихе, которые суммарно посетили 750 тысяч жителей и гостей региона.
https://ria.ru/20220609/parki-1794179098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха