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Минэкономразвития выпустило требования для сельских отелей

Минэкономразвития выпустило требования для сельских отелей - РИА Новости, 02.12.2022

Минэкономразвития выпустило требования для сельских отелей

Министерство экономического развития выпустило требования для сельских отелей. Документ вступит в силу 1 марта 2023 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:33

2022-12-02T11:33

2022-12-02T11:33

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство экономического развития выпустило требования для сельских отелей. Документ вступит в силу 1 марта 2023 года, сообщает АТОР.Согласно новым правилам, расположенные в селах объекты размещения должны быть оснащены искусственным и аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, питьевой водой, системами вентиляции и отопления, а также санитарными объектами с туалетной кабиной и умывальником.Отдельный пункт посвящен требованиям к жилым помещениям. Минимальный набор: спальное место, комплект постельных принадлежностей, не менее двух полотенец на туриста, вешалка, стулья, занавески, санузел, зеркало и информационные материалы.Уточняется, что большинство правил не являются обязательными для национальных традиционных жилищ коренных малочисленных народов России."Предлагаемые изменения позволят устранить правовую неопределенность в вопросе регулирования деятельности средств размещения и оказываемых в них услуг, что будет способствовать формированию качественных предложений и увеличению доходности товаропроизводителей", — поясняют в Минэкономразвития. Отмечается, что документ будет действовать до 1 марта 2029 года.Эксперты назвали новые требования "важным начинаниям" и призвали министерство также решить вопрос о невозможности строительства отелей на землях сельхозназначения, чтобы стимулировать развитие отрасли.

https://ria.ru/20221111/puteshestviya-1830806589.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), россия, отели, новости - туризм, туризм, туристы