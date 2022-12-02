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Эксперты выяснили, как часто путешествуют россияне и какие выбирают отели - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
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Эксперты выяснили, как часто путешествуют россияне и какие выбирают отели
Эксперты выяснили, как часто путешествуют россияне и какие выбирают отели - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперты выяснили, как часто путешествуют россияне и какие выбирают отели
Эксперты российской гостиничной сети провели опрос среди жителей крупных регионов России, чтобы выявить предпочтения туристов при бронировании отелей, сообщает... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:41
2022-12-02T12:41
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты российской гостиничной сети провели опрос среди жителей крупных регионов России, чтобы выявить предпочтения туристов при бронировании отелей, сообщает сеть AZIMUT Hotels.В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из Москвы, Петербурга, Сибири, Приволжья и других областей.Выяснилось, что почти половина респондентов — 48 процентов — путешествуют по России больше трех раз в год. Эта цифра включает в себя деловые поездки и командировки.Примерно 29 процентов опрошенных путешествуют один-два раза в год, еще 19 процентов — три. При этом всего четыре процента респондентов выезжают за пределы области реже одно раза.Выбирая наиболее удобный сезон для путешествий, респонденты могли отметить несколько вариантов ответов. Большинство — 60 процентов — проголосовали за "равномерно в течение года", 35 процентов опрошенных - за летнее время, по 18 и 17 процентов ответов пришлось на осенью и весну соответственно. На зимний сезон - всего 14 процентов.Эксперты отметили, что большинство туристов предпочитает останавливаться в поездках в отелях. Россияне, путешествующие регулярно, зачастую состоят в программах лояльности и копят бонусы, которые дают доступ к дополнительным привилегиям. Среди наиболее интересных респонденты отмечают частичную оплату баллами, обмен баллов на ночи в отеле, ранний заезд и поздний выезд, а также доступ к эксклюзивным тарифам.В числе потенциальных дополнительных услуг (здесь также допускалось несколько вариантов ответов) во время проживания 54 процента опрошенных хотели бы видеть гастрономическую карту в отеле, 37 процентов — удобный навигатор с туристическими маршрутами, 31 процент — мобильное приложение для заказа услуг в номер, каждый пятый — заказ экскурсий и такси либо прокат автомобиля.Что касается типа проживания, 84 процентов респондентов отметили завтраки в гостинице, формат "все включено" - каждый пятый участник опроса. 13 процентов опрошенных заинтересованы в специальной цене на два и более номеров, еще восемь — в проживании с развлекательными мероприятиями."Из данных опроса можно сделать вывод, что на сегодняшний день российских туристов уже не удовлетворяет гостиница как исключительно локация для размещения. - говорит генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский. - Для привлечения новых клиентов и сохранения текущей азы отелям необходимо расширять спектр услуг и предоставлять специальные предложения для различных категорий гостей".
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туризм, новости - туризм, туристы, отели, опросы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Отели, Опросы
12:41 02.12.2022
 
Эксперты выяснили, как часто путешествуют россияне и какие выбирают отели

Российские туристы рассказали, как часто они путешествуют и какие услуги важны в отелях

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты российской гостиничной сети провели опрос среди жителей крупных регионов России, чтобы выявить предпочтения туристов при бронировании отелей, сообщает сеть AZIMUT Hotels.
В исследовании приняли участие более 20 тысяч человек из Москвы, Петербурга, Сибири, Приволжья и других областей.
Выяснилось, что почти половина респондентов — 48 процентов — путешествуют по России больше трех раз в год. Эта цифра включает в себя деловые поездки и командировки.
Примерно 29 процентов опрошенных путешествуют один-два раза в год, еще 19 процентов — три. При этом всего четыре процента респондентов выезжают за пределы области реже одно раза.
Выбирая наиболее удобный сезон для путешествий, респонденты могли отметить несколько вариантов ответов. Большинство — 60 процентов — проголосовали за "равномерно в течение года", 35 процентов опрошенных - за летнее время, по 18 и 17 процентов ответов пришлось на осенью и весну соответственно. На зимний сезон - всего 14 процентов.
Эксперты отметили, что большинство туристов предпочитает останавливаться в поездках в отелях. Россияне, путешествующие регулярно, зачастую состоят в программах лояльности и копят бонусы, которые дают доступ к дополнительным привилегиям. Среди наиболее интересных респонденты отмечают частичную оплату баллами, обмен баллов на ночи в отеле, ранний заезд и поздний выезд, а также доступ к эксклюзивным тарифам.
В числе потенциальных дополнительных услуг (здесь также допускалось несколько вариантов ответов) во время проживания 54 процента опрошенных хотели бы видеть гастрономическую карту в отеле, 37 процентов — удобный навигатор с туристическими маршрутами, 31 процент — мобильное приложение для заказа услуг в номер, каждый пятый — заказ экскурсий и такси либо прокат автомобиля.
Что касается типа проживания, 84 процентов респондентов отметили завтраки в гостинице, формат "все включено" - каждый пятый участник опроса. 13 процентов опрошенных заинтересованы в специальной цене на два и более номеров, еще восемь — в проживании с развлекательными мероприятиями.
"Из данных опроса можно сделать вывод, что на сегодняшний день российских туристов уже не удовлетворяет гостиница как исключительно локация для размещения. - говорит генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский. - Для привлечения новых клиентов и сохранения текущей азы отелям необходимо расширять спектр услуг и предоставлять специальные предложения для различных категорий гостей".
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