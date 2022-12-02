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СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия
СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия
Среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:41
2022-12-02T12:41
украина
в мире
европа
оружие
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том числе, чтобы продемонстрировать конкурирующим странам, включая Китай, способность производить достаточно оружия, чтобы обороняться, пишет газета Financial Times.Как пишет издание, заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте ранее в ноябре заявил, что "Украина сфокусировала нас на том, что реально важно... на производстве".По данным Financial Times, направив более 40 миллиардов долларов военной помощи Украине, в основном из имеющихся запасов, министерства обороны стран-членов НАТО обнаруживают, что "бездействующие линии по производству вооружений не могут быть включены в одночасье". Увеличение мощности требует инвестиций, которые, в свою очередь, зависят от заключения долгосрочных производственных контрактов, отмечает газета.Как пишет издание, в ноябре замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США отправили на Украину около трети своих противотанковых ракет Javelin и треть своих запасов зенитных ракет Stinger. При этом шансов заменить их быстро мало."Запасы оружия во многих европейских странах еще более скудные", - отмечает Financial Times.Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
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украина, в мире, европа, оружие
Украина, В мире, Европа, Оружие
12:41 02.12.2022
 
СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия

FT: Запад вынужден думать о росте производства оружия, чтобы доказать обороноспособность

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Javelin" и ракеты UN 0182
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Javelin" и ракеты UN 0182. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том числе, чтобы продемонстрировать конкурирующим странам, включая Китай, способность производить достаточно оружия, чтобы обороняться, пишет газета Financial Times.
"На карту поставлена ​​не только способность Запада продолжать снабжать Украину оружием, но и способность союзников показать таким соперникам, как Китай, наличие у них промышленной базы, способной производить достаточно оружия, чтобы создать надежную защиту от возможного нападения", - пишет издание.
Как пишет издание, заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте ранее в ноябре заявил, что "Украина сфокусировала нас на том, что реально важно... на производстве".
По данным Financial Times, направив более 40 миллиардов долларов военной помощи Украине, в основном из имеющихся запасов, министерства обороны стран-членов НАТО обнаруживают, что "бездействующие линии по производству вооружений не могут быть включены в одночасье". Увеличение мощности требует инвестиций, которые, в свою очередь, зависят от заключения долгосрочных производственных контрактов, отмечает газета.
Как пишет издание, в ноябре замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США отправили на Украину около трети своих противотанковых ракет Javelin и треть своих запасов зенитных ракет Stinger. При этом шансов заменить их быстро мало.
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 09:53
СМИ: глава Минфина Германии отказался выделить деньги на боеприпасы
"Запасы оружия во многих европейских странах еще более скудные", - отмечает Financial Times.
Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 03:25
СМИ: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний"
 
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