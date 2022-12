https://ria.ru/20221202/oruzhie-1835833157.html

СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия

СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия - РИА Новости, 02.12.2022

СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия

Среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:41

2022-12-02T12:41

2022-12-02T12:41

украина

в мире

европа

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810551769_0:44:3080:1777_1920x0_80_0_0_22dceefc885f273d477def874d8c418e.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Среди стран Запада, поддерживающих Украину, растет беспокойство по поводу необходимости наращивать производство боеприпасов на фоне истощения запасов, в том числе, чтобы продемонстрировать конкурирующим странам, включая Китай, способность производить достаточно оружия, чтобы обороняться, пишет газета Financial Times.Как пишет издание, заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте ранее в ноябре заявил, что "Украина сфокусировала нас на том, что реально важно... на производстве".По данным Financial Times, направив более 40 миллиардов долларов военной помощи Украине, в основном из имеющихся запасов, министерства обороны стран-членов НАТО обнаруживают, что "бездействующие линии по производству вооружений не могут быть включены в одночасье". Увеличение мощности требует инвестиций, которые, в свою очередь, зависят от заключения долгосрочных производственных контрактов, отмечает газета.Как пишет издание, в ноябре замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США отправили на Украину около трети своих противотанковых ракет Javelin и треть своих запасов зенитных ракет Stinger. При этом шансов заменить их быстро мало."Запасы оружия во многих европейских странах еще более скудные", - отмечает Financial Times.Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект

https://ria.ru/20221202/germaniya-1835778958.html

https://ria.ru/20221202/obuchenie-1835754092.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, европа, оружие