СМИ: появление омаров на ужине Байдена и Макрона вызвало шквал критики

СМИ: появление омаров на ужине Байдена и Макрона вызвало шквал критики

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение Белого дома подать на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона блюдо из омаров вызвало критику политиков, экологических активистов и даже кулинаров, сообщает издание The Wall Street Journal.Американская кухня славится своими омарами из штата Мэн, на ужин в Белый дом были доставлены именно эти ракообразные. Однако ловля омаров в штате сейчас находится в центре юридических и нормативных споров о возможном вреде, который оборудование промысловиков наносит гренландским китам, находящимся под угрозой исчезновения. Ранее две природоохранные группы предостерегли потребителей от покупки омаров из Мэна. В ноябре сеть супермаркетов Whole Foods приостановила продажи культового морепродукта, заявив, что они не соответствуют стандартам устойчивого развития.На этом фоне появление на торжественном ужине 200 омаров из Мэна не осталось незамеченным. "Если мэнский омар достаточно хорош, чтобы его подавать в Белом доме, почему он недостаточно хорош для всех розничных продавцов морепродуктов, включая Whole Foods", — заявила сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз в Twitter.Организации по защите океана и его ресурсов выразили возмущение. "Это был небольшой шок, когда было объявлено, что мэнский омар включен в меню Белого дома на государственном ужине", — заявил Гиб Броган, один из руководителей группы Oceana. По его словам, Байден мог выбрать для ужина более экологичные варианты, например, креветки из Мексиканского залива или атлантические гребешки.Глава регионального промыслового хаба Билли Милликен раскритиковал рецепт приготовления омаров, которых, согласно меню Белого дома, тушили в масле и подавали с гарниром. "К сожалению, ни один из этих гарниров не делает ему чести, хотя если это настоящий мэнский омар, его трудно испортить", — отметил он. Милликен рекомендует старинный рецепт местных жителей: омара следует готовить на пару с помощью небольшого количества воды, в идеале — морской воды штата Мэн.Белый дом распространил список из порядка 200 гостей, которые приглашены на ужин, в их числе госсекретарь Энтони Блинкен, глава Минфина Джанет Йеллен, а также родные Байдена, в том числе его сын Хантер.

