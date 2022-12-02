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Постпред России при ОБСЕ считает, что у организации есть будущее - РИА Новости, 02.12.2022
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Постпред России при ОБСЕ считает, что у организации есть будущее
Постпред России при ОБСЕ считает, что у организации есть будущее - РИА Новости, 02.12.2022
Постпред России при ОБСЕ считает, что у организации есть будущее
У ОБСЕ есть будущее, Россия готова сообща восстанавливать работу в организации после окончания "русофобской истерии", заявил в пятницу, выступая на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:50
2022-12-02T15:15
россия
обсе
в мире
александр лукашевич
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. У ОБСЕ есть будущее, Россия готова сообща восстанавливать работу в организации после окончания "русофобской истерии", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Несмотря на нынешние проблемы, мы верим, что у ОБСЕ есть будущее. Как площадка для равноправного и взаимоуважительного диалога и сотрудничества Организация по-прежнему востребована. Когда пройдет русофобская истерия, мы будем готовы сообща восстанавливать работу в ОБСЕ. Но делать это придется на новых началах, поскольку прежние подходы себя основательно дискредитировали", - заявил постпред.В частности, по словам Лукашевича, "на условиях баланса интересов предстоит вырабатывать конкретные договоренности в сфере "жесткой" безопасности в Евро-Атлантике, оживить режим контроля над обычными вооружениями в Европе и меры укрепления доверия и безопасности". "Приемлемый результат здесь один – долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности для всех государств-участников ОБСЕ", - сказал постпред.Остро нуждаются "в переподтверждении принципы консенсуса и невмешательства во внутренние дела друг друга", с этой целью "надо прописать в документах ОБСЕ культуру компромисса и отказ от "двойных стандартов", закрепить "примат директивных органов", указал российский постпред. Он подчеркнул важность сохранения "единого общеевропейского пространства "от Ванкувера до Владивостока", не допустить его фрагментации, отрыва западной части континента от восточной"."Знаем расхожее мнение, что при нынешнем запредельном уровне конфронтации любые крупные амбициозные проекты сегодня обречены. Не видим оснований с этим согласиться. Уверен, что договариваться надо. Это – аксиома дипломатии. В вечном "режиме ожидания" – как сейчас – Организация находиться не может. Как не сможет оправдывать свое дальнейшее существование задачей "наказать и сдерживать" Россию. Это путь в никуда", - подчеркнул Лукашевич.
https://ria.ru/20221201/uregulirovanie-1835704958.html
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россия, обсе, в мире, александр лукашевич
Россия, ОБСЕ, В мире, Александр Лукашевич
14:50 02.12.2022 (обновлено: 15:15 02.12.2022)
 
Постпред России при ОБСЕ считает, что у организации есть будущее

Лукашевич: Россия готова восстанавливать работу в ОБСЕ после окончания русофобской истерии

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. У ОБСЕ есть будущее, Россия готова сообща восстанавливать работу в организации после окончания "русофобской истерии", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Несмотря на нынешние проблемы, мы верим, что у ОБСЕ есть будущее. Как площадка для равноправного и взаимоуважительного диалога и сотрудничества Организация по-прежнему востребована. Когда пройдет русофобская истерия, мы будем готовы сообща восстанавливать работу в ОБСЕ. Но делать это придется на новых началах, поскольку прежние подходы себя основательно дискредитировали", - заявил постпред.
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В частности, по словам Лукашевича, "на условиях баланса интересов предстоит вырабатывать конкретные договоренности в сфере "жесткой" безопасности в Евро-Атлантике, оживить режим контроля над обычными вооружениями в Европе и меры укрепления доверия и безопасности". "Приемлемый результат здесь один – долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности для всех государств-участников ОБСЕ", - сказал постпред.
Остро нуждаются "в переподтверждении принципы консенсуса и невмешательства во внутренние дела друг друга", с этой целью "надо прописать в документах ОБСЕ культуру компромисса и отказ от "двойных стандартов", закрепить "примат директивных органов", указал российский постпред. Он подчеркнул важность сохранения "единого общеевропейского пространства "от Ванкувера до Владивостока", не допустить его фрагментации, отрыва западной части континента от восточной".
"Знаем расхожее мнение, что при нынешнем запредельном уровне конфронтации любые крупные амбициозные проекты сегодня обречены. Не видим оснований с этим согласиться. Уверен, что договариваться надо. Это – аксиома дипломатии. В вечном "режиме ожидания" – как сейчас – Организация находиться не может. Как не сможет оправдывать свое дальнейшее существование задачей "наказать и сдерживать" Россию. Это путь в никуда", - подчеркнул Лукашевич.
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