09:41 02.12.2022 (обновлено: 10:18 02.12.2022)
Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана
Мишустин заявил о хорошей динамике во внешнеторговом обороте России и Узбекистана
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в 2022 году, важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.
"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте Республики с долей около восемнадцати процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году", - сказал Мишустин.
"Важно сохранить положительные тенденции. Для этого – запускать новые перспективные проекты прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Сюда направляются значительные по объемам инвестиционные и технические ресурсы", - добавил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.