https://ria.ru/20221202/oborot-1835777106.html

Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана

Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана - РИА Новости, 02.12.2022

Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана

Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в 2022 году, важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:41

2022-12-02T09:41

2022-12-02T10:18

экономика

михаил мишустин

россия

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835783545_0:88:3052:1805_1920x0_80_0_0_9d18a9fe5683c39be899155ad0f04b28.jpg

САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в 2022 году, важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте Республики с долей около восемнадцати процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году", - сказал Мишустин."Важно сохранить положительные тенденции. Для этого – запускать новые перспективные проекты прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Сюда направляются значительные по объемам инвестиционные и технические ресурсы", - добавил Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.

https://ria.ru/20221129/gaz-1834974312.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, узбекистан