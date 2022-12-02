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Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана - РИА Новости, 02.12.2022
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Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана
Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана - РИА Новости, 02.12.2022
Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана
Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в 2022 году, важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:41
2022-12-02T10:18
экономика
михаил мишустин
россия
узбекистан
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в 2022 году, важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте Республики с долей около восемнадцати процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году", - сказал Мишустин."Важно сохранить положительные тенденции. Для этого – запускать новые перспективные проекты прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Сюда направляются значительные по объемам инвестиционные и технические ресурсы", - добавил Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
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экономика, михаил мишустин, россия, узбекистан
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Узбекистан
09:41 02.12.2022 (обновлено: 10:18 02.12.2022)
 
Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана

Мишустин заявил о хорошей динамике во внешнеторговом обороте России и Узбекистана

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Москва наблюдает хорошую динамику во внешнеторговом обороте РФ и Узбекистана в 2022 году, важно сохранить положительные тенденции, запуская новые проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.
"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года мы, опередив Китай, вышли на первое место во внешнеторговом обороте Республики с долей около восемнадцати процентов. Хорошую динамику видим и в текущем году", - сказал Мишустин.
"Важно сохранить положительные тенденции. Для этого – запускать новые перспективные проекты прямой промышленной кооперации, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Сюда направляются значительные по объемам инвестиционные и технические ресурсы", - добавил Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияУзбекистан
 
 
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