https://ria.ru/20221202/neftebaza-1835986469.html

На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей

На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей - РИА Новости, 02.12.2022

На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей

Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:23

2022-12-02T19:23

2022-12-02T20:02

происшествия

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города Александр Шатов.Ранее сообщалось, что украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтерску."В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шатова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, в мире, донецкая народная республика