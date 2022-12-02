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На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей - РИА Новости, 02.12.2022
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей
Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:23
2022-12-02T20:02
происшествия
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города Александр Шатов.Ранее сообщалось, что украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтерску."В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шатова.
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происшествия, в мире, донецкая народная республика
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
19:23 02.12.2022 (обновлено: 20:02 02.12.2022)
 
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей

На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей после попадания снарядов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПожарные во время тушения пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории нефтебазы в Шахтерске
Пожарные во время тушения пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории нефтебазы в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожарные во время тушения пожара, возникшего в результате повторного обстрела ВСУ, на территории нефтебазы в Шахтерске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города Александр Шатов.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтерску.
"В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шатова.
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