https://ria.ru/20221202/neftebaza-1835986469.html
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей - РИА Новости, 02.12.2022
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей
Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:23
2022-12-02T19:23
2022-12-02T20:02
происшествия
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Возгорание емкостей произошло на нефтебазе Шахтерска в ДНР после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками, сообщил глава администрации города Александр Шатов.Ранее сообщалось, что украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Шахтерску."В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Шатова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, в мире, донецкая народная республика
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
19:23 02.12.2022 (обновлено: 20:02 02.12.2022)
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей
На нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей после попадания снарядов ВСУ