https://ria.ru/20221202/naemniki-1835858619.html
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по временной базе иностранных наемников в ДНР, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:34
2022-12-02T13:34
2022-12-02T16:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по временной базе иностранных наемников в ДНР, заявили в Минобороны."Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.Также нанесены удары по семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Харьковской и Запорожской областей и в ДНР.Кроме того, российские военные отбили атаки противника из Угледара, в результате перестрелки убиты до 50 украинских военных, уничтожены один танк и три бронетранспортера.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача "освободить Донбасс и гарантировать безопасность России".
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
13:34 02.12.2022 (обновлено: 16:08 02.12.2022)
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Часовом Яре в ДНР