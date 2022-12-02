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Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 02.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221202/mesta-1835836121.html
Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году
Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 02.12.2022
Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году
Свыше 2,7 тысяч бюджетных мест будут предоставлены в высших учебных заведениях Московской области в 2023-2024 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:53
2022-12-02T12:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
московский государственный областной университет
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 2,7 тысяч бюджетных мест будут предоставлены в высших учебных заведениях Московской области в 2023-2024 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Из пяти высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования Московской области, бюджетные места будут выделены в Технологическом университете имени космонавта Алексея Леонова, Московском государственном областном университете, Государственном социально-гуманитарном университете, а также Государственном гуманитарно-технологическом университете."Планируется, что в наших вузах в новом учебном году в общей сложности будет выделено более 2,7 тысяч бюджетных мест по разным направлениям подготовки. По конкурсу в вуз поступают все, по внеконкурсному зачислению - категории, установленные законом об образовании. Это ребята, завоевавшие награду и признание в успехах в учёбе, а также нуждающиеся в поддержке государства. Обе группы людей, я считаю, заслуживают преимущество при поступлении", - приводит пресс-служба слова члена комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Татьяны Сердюковой.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, московский государственный областной университет
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Московский государственный областной университет
12:53 02.12.2022
 

Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году

© Depositphotos.com / GaudiLabСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Depositphotos.com / GaudiLab
Студенты на лекции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 2,7 тысяч бюджетных мест будут предоставлены в высших учебных заведениях Московской области в 2023-2024 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Из пяти высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования Московской области, бюджетные места будут выделены в Технологическом университете имени космонавта Алексея Леонова, Московском государственном областном университете, Государственном социально-гуманитарном университете, а также Государственном гуманитарно-технологическом университете.
"Планируется, что в наших вузах в новом учебном году в общей сложности будет выделено более 2,7 тысяч бюджетных мест по разным направлениям подготовки. По конкурсу в вуз поступают все, по внеконкурсному зачислению - категории, установленные законом об образовании. Это ребята, завоевавшие награду и признание в успехах в учёбе, а также нуждающиеся в поддержке государства. Обе группы людей, я считаю, заслуживают преимущество при поступлении", - приводит пресс-служба слова члена комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Татьяны Сердюковой.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаМосковский государственный областной университет
 
 
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