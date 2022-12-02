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Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году

Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 02.12.2022

Более 2700 бюджетных мест выделят в вузах Подмосковья в 2023 году

Свыше 2,7 тысяч бюджетных мест будут предоставлены в высших учебных заведениях Московской области в 2023-2024 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:53

2022-12-02T12:53

2022-12-02T12:53

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Свыше 2,7 тысяч бюджетных мест будут предоставлены в высших учебных заведениях Московской области в 2023-2024 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Из пяти высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования Московской области, бюджетные места будут выделены в Технологическом университете имени космонавта Алексея Леонова, Московском государственном областном университете, Государственном социально-гуманитарном университете, а также Государственном гуманитарно-технологическом университете."Планируется, что в наших вузах в новом учебном году в общей сложности будет выделено более 2,7 тысяч бюджетных мест по разным направлениям подготовки. По конкурсу в вуз поступают все, по внеконкурсному зачислению - категории, установленные законом об образовании. Это ребята, завоевавшие награду и признание в успехах в учёбе, а также нуждающиеся в поддержке государства. Обе группы людей, я считаю, заслуживают преимущество при поступлении", - приводит пресс-служба слова члена комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Татьяны Сердюковой.

https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796819378.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, московский государственный областной университет