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Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить - РИА Новости, 02.12.2022
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Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить - РИА Новости, 02.12.2022
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить
Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T01:11
2022-12-02T01:11
жилье
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм", когда использование выплаты может грозить уголовным преследований.По словам эксперта, к ответственности привлекаются лица, уличенные в заключении фиктивных сделок на средства из маткапитала, в том числе по приобретению жилья. При доказательстве злого умысла получателя, он будет привлечен к уголовной ответственности. В иных случаях россиянам грозит штраф либо лишение выплаты, подчеркнула она.Так, Финогенова отметила, что материнский капитал могут принудительно изъять, если при покупке жилья несовершеннолетним не выделили доли, сделку оформили через компанию-мошенника, или приобретение носило фиктивный характер. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за фиктивные сделки, например, приобретение жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и формального перехода прав собственности, добавила эксперт.
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жилье, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Жилье, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
01:11 02.12.2022
 
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить

Профессор Финогенова: за фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовное преследование

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина с коляской. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм", когда использование выплаты может грозить уголовным преследований.
По словам эксперта, к ответственности привлекаются лица, уличенные в заключении фиктивных сделок на средства из маткапитала, в том числе по приобретению жилья. При доказательстве злого умысла получателя, он будет привлечен к уголовной ответственности. В иных случаях россиянам грозит штраф либо лишение выплаты, подчеркнула она.
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Так, Финогенова отметила, что материнский капитал могут принудительно изъять, если при покупке жилья несовершеннолетним не выделили доли, сделку оформили через компанию-мошенника, или приобретение носило фиктивный характер. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за фиктивные сделки, например, приобретение жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и формального перехода прав собственности, добавила эксперт.
 
ЖильеЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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