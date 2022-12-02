https://ria.ru/20221202/matkapital-1835745492.html
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить - РИА Новости, 02.12.2022
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить
Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T01:11
2022-12-02T01:11
2022-12-02T01:11
жилье
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм", когда использование выплаты может грозить уголовным преследований.По словам эксперта, к ответственности привлекаются лица, уличенные в заключении фиктивных сделок на средства из маткапитала, в том числе по приобретению жилья. При доказательстве злого умысла получателя, он будет привлечен к уголовной ответственности. В иных случаях россиянам грозит штраф либо лишение выплаты, подчеркнула она.Так, Финогенова отметила, что материнский капитал могут принудительно изъять, если при покупке жилья несовершеннолетним не выделили доли, сделку оформили через компанию-мошенника, или приобретение носило фиктивный характер. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за фиктивные сделки, например, приобретение жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и формального перехода прав собственности, добавила эксперт.
https://ria.ru/20221130/vyplata-1835279971.html
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жилье, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Жилье, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить
Профессор Финогенова: за фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовное преследование
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм
", когда использование выплаты может грозить уголовным преследований.
По словам эксперта, к ответственности привлекаются лица, уличенные в заключении фиктивных сделок на средства из маткапитала, в том числе по приобретению жилья. При доказательстве злого умысла получателя, он будет привлечен к уголовной ответственности. В иных случаях россиянам грозит штраф либо лишение выплаты, подчеркнула она.
Так, Финогенова отметила, что материнский капитал могут принудительно изъять, если при покупке жилья несовершеннолетним не выделили доли, сделку оформили через компанию-мошенника, или приобретение носило фиктивный характер. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за фиктивные сделки, например, приобретение жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и формального перехода прав собственности, добавила эксперт.