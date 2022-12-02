https://ria.ru/20221202/matkapital-1835745492.html

Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить

Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить - РИА Новости, 02.12.2022

Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить

Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T01:11

2022-12-02T01:11

2022-12-02T01:11

жилье

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российское законодательство фиксирует направления, на которые можно потратить материнский капитал. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству "Прайм", когда использование выплаты может грозить уголовным преследований.По словам эксперта, к ответственности привлекаются лица, уличенные в заключении фиктивных сделок на средства из маткапитала, в том числе по приобретению жилья. При доказательстве злого умысла получателя, он будет привлечен к уголовной ответственности. В иных случаях россиянам грозит штраф либо лишение выплаты, подчеркнула она.Так, Финогенова отметила, что материнский капитал могут принудительно изъять, если при покупке жилья несовершеннолетним не выделили доли, сделку оформили через компанию-мошенника, или приобретение носило фиктивный характер. Штраф до 300 тысяч рублей грозит за фиктивные сделки, например, приобретение жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и формального перехода прав собственности, добавила эксперт.

https://ria.ru/20221130/vyplata-1835279971.html

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жилье, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова