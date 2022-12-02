https://ria.ru/20221202/makhinatsii-1835770118.html

В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока

В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока - РИА Новости, 02.12.2022

В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока

Ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр города Наталья... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:12

2022-12-02T09:12

2022-12-02T09:12

происшествия

олег гуменюк (политик)

константин шестаков

приморский край

россия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр города Наталья Соколова, составил почти 78 миллионов рублей, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату участок площадью 11 410 "квадратов". Следователи полагают, что плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов".По подозрению задержаны Соколова и сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, добавили в управлении. У них прошли обыски, допрашиваются свидетели, принимаются меры к возмещению ущерба, на имущество подозреваемых будет наложен арест.Как добавили в СУСК, Карпетян на момент совершения преступления занимал должность директора указанного департамента. Он также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города.

https://ria.ru/20221202/sokolova-1835764701.html

https://ria.ru/20170724/1499017321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, олег гуменюк (политик), константин шестаков, приморский край, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)