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В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока - РИА Новости, 02.12.2022
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В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока
В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока - РИА Новости, 02.12.2022
В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока
Ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр города Наталья... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:12
2022-12-02T09:12
происшествия
олег гуменюк (политик)
константин шестаков
приморский край
россия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр города Наталья Соколова, составил почти 78 миллионов рублей, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату участок площадью 11 410 "квадратов". Следователи полагают, что плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов".По подозрению задержаны Соколова и сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, добавили в управлении. У них прошли обыски, допрашиваются свидетели, принимаются меры к возмещению ущерба, на имущество подозреваемых будет наложен арест.Как добавили в СУСК, Карпетян на момент совершения преступления занимал должность директора указанного департамента. Он также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города.
https://ria.ru/20221202/sokolova-1835764701.html
https://ria.ru/20170724/1499017321.html
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происшествия, олег гуменюк (политик), константин шестаков, приморский край, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Олег Гуменюк (политик), Константин Шестаков, Приморский край, Россия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
09:12 02.12.2022
 
В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока

Ущерб от махинаций бывшей вице-мэра Владивостока Соколовой составил 78 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр города Наталья Соколова, составил почти 78 миллионов рублей, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья.
Наталья Соколова - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:16
Источник сообщил о задержании бывшей вице-мэра Владивостока
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату участок площадью 11 410 "квадратов". Следователи полагают, что плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов".
"Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 миллиона рублей. Кроме того, выявлен аналогичный эпизод преступной деятельности должностных лиц, совершенный в период с декабря 2015 по январь 2022 года. В указанном эпизоде действиями должностных лиц причинен ущерб в размере свыше 20,1 миллиона рублей", - отметили в СУСК.
По подозрению задержаны Соколова и сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, добавили в управлении. У них прошли обыски, допрашиваются свидетели, принимаются меры к возмещению ущерба, на имущество подозреваемых будет наложен арест.
Как добавили в СУСК, Карпетян на момент совершения преступления занимал должность директора указанного департамента. Он также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.
Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города.
Суд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.07.2017
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В Приморье главу стройкомпании обвиняют в нанесении ущерба краевому бюджету
 
ПроисшествияОлег Гуменюк (политик)Константин ШестаковПриморский крайРоссияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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