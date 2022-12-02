В СК оценили размер ущерба от действий бывшей вице-мэра Владивостока
Ущерб от махинаций бывшей вице-мэра Владивостока Соколовой составил 78 миллионов рублей
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Ущерб от махинаций с земельными участками во Владивостоке, в которых подозревается бывший директор департамента Приморья, бывшая вице-мэр города Наталья Соколова, составил почти 78 миллионов рублей, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали Соколову по делу о превышении полномочий, задержание связано с земельными вопросами. Соколова ранее также занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года должностные лица департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставили без проведения торгов в общую долевую собственность членам гаражно-строительного кооператива за плату участок площадью 11 410 "квадратов". Следователи полагают, что плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов".
"Бюджету Приморского края причинен ущерб в размере свыше 57,8 миллиона рублей. Кроме того, выявлен аналогичный эпизод преступной деятельности должностных лиц, совершенный в период с декабря 2015 по январь 2022 года. В указанном эпизоде действиями должностных лиц причинен ущерб в размере свыше 20,1 миллиона рублей", - отметили в СУСК.
По подозрению задержаны Соколова и сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян, добавили в управлении. У них прошли обыски, допрашиваются свидетели, принимаются меры к возмещению ущерба, на имущество подозреваемых будет наложен арест.
Как добавили в СУСК, Карпетян на момент совершения преступления занимал должность директора указанного департамента. Он также ранее занимал пост директора управления муниципальной собственности Владивостока.
Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. С приходом нового мэра Константина Шестакова Соколова покинула администрацию города.
24 июля 2017, 03:24В Приморье главу стройкомпании обвиняют в нанесении ущерба краевому бюджету