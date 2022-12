https://ria.ru/20221202/kuryatina-1835668481.html

Рожденное в биореакторе. В США разрешили продажу искусственного мяса

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании Upside Foods разрешение на реализацию мяса, выращенного из стволовых клеток животных. Пока это касается только одного продукта — искусственной курятины. Сотни других стартапов ждут своей очереди.Мясная революцияКультивированное мясо — популярная тема в последние годы. Те, кто ее продвигает, исходят из того, что потребление мяса убитых животных неэтично и к тому же приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферу.Чтобы изменить ситуацию и при этом не отказываться от необходимого организму животного белка, предлагают как можно скорее наладить промышленное производство мяса из пробирки. Речь не о растительном заменителе, который уже давно продается в магазинах, а о синтетическом продукте, созданном на основе натуральных клеток животных.Возможность производства искусственного мяса из стволовых клеток в специальных биореакторах неоднократно демонстрировали ученые. В принципе, процесс ничем не отличается от выращивания тканей для трансплантации. Из образца мышцы животного выделяют клеточные линии, которые затем размножают в специальной питательной среде, где стволовые клетки превращаются в мышечные волокна.Биореакторы — это большие изотермические емкости, в которые подают питательную среду, содержащую гормоны и факторы роста. Внутри поддерживают условия, необходимые для пролиферации и дифференцировки стволовых клеток. Система перемешивания обеспечивает гомогенизацию среды, а диффузор-аэратор — поступление кислорода.Обычно новообразованные клетки извлекают в виде суспензии, но можно осаживать их на заранее заготовленный органический каркас. Тогда получают искусственное мясо, внешне похожее на настоящее. Так, ученые из Гарвардского университета, используя желатиновую основу, вырастили из мышечных клеток кролика и коровы мясо, неотличимое от природного даже на уровне микроскопической структуры.Бургер за 330 тысяч долларовО том, что мясо теоретически возможно выращивать в промышленных условиях, заговорили более 80 лет назад — когда появилась технология культивирования клеточных линий. Уинстон Черчилль в футурологическом эссе "Пятьдесят лет спустя", опубликованном в 1931-м, писал: "Мы избежим абсурдности выращивания целой курицы для употребления в пищу грудки или крыла, создавая эти части по отдельности в подходящей среде. Синтетическая пища <…> будет практически неотличима от натуральных продуктов".Искусственные мышечные волокна в лаборатории впервые получили в 1971-м. Но активные исследования начались только в середине 1990-х, после того как FDA официально одобрило технологию, разработанную специалистами НАСА для обеспечения долгосрочного питания астронавтов в космосе. В 2008-м создали международный консорциум по производству мяса в пробирке, а в ноябре 2009-го ученые из Нидерландов объявили, что сумели вырастить в лаборатории первый образец с использованием клеток живого поросенка.Официальной датой выхода нового продукта на коммерческий рынок считают 5 августа 2013-го — профессор Маастрихтского университета Марк Пост представил тогда в прямом эфире первый гамбургер, содержащий 140 граммов культивированного мяса. В реализацию проекта сооснователь Google Сергей Брин вложил более 330 тысяч долларов США.В сентябре 2019 года Очаковский комбинат пищевых ингредиентов объявил о создании первой в России котлеты из искусственного мяса. На производство 40 граммов фарша для нее ушло два года и 900 тысяч рублей. Основой стал небольшой кусочек мышечной ткани новорожденного теленка.Разработчики утверждают, что отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии определения правового статуса продукта. По прогнозам экспертов комбината, килограмм будет стоить в розницу около 800 рублей."В России достаточно много стартапов, выращивающих мясо из стволовых клеток, — рассказывает эксперт по рынку продуктов, основатель бизнес-акселератора Food Up Виталий Шмальц. — По моим данным, несколько компаний занимаются его сертификацией. Ориентировочный срок получения сертификатов — апрель-май 2023-го".Гейтс, Маск и Брэнсон — уже в делеСейчас по всему миру с культивируемым мясом работают около 170 компаний. Некоторым удалось привлечь значительные инвестиции — и началась настоящая гонка за лидерство на формирующемся рынке, емкость которого оценивают в миллиарды долларов.В ноябре 2020-го израильская SuperMeat открыла тестовый ресторан рядом со своим пилотным заводом в Нес-Ционе. Журналисты, эксперты и несколько рядовых потребителей смогли попробовать новые блюда, глядя через стеклянное окно на процесс производства. Правда, всем пришлось подписать соглашение об отказе от ответственности, поскольку компания не успела получить разрешение регулирующих органов.В декабре того же года американская Eat Just — крупнейший в мире производитель заменителей натуральных продуктов с капитализацией более миллиарда долларов — начала продавать наггетсы из культивируемой курятины в ресторанах Сингапура. Это первое в мире государство, выдавшее официальное разрешение на мясо из пробирки. Проверка безопасности продукта продолжалась два года.Окрыленная успехом, Eat Just решила расширить производственные мощности. На тот момент у нее был только один 1200-литровый биореактор. Уже в мае 2022-го компания начала строительство в США крупнейшего в мире комплекса из десяти биореакторов емкостью 250 тысяч литров каждый — намного больше, чем у любого из существующих на сегодняшний день. По плану предприятие вступит в строй в конце 2024-го, а к 2030 году его мощность должна составить 13 тысяч тонн искусственной курятины и говядины в год. Этого хватит, чтобы снабжать десятки тысяч магазинов и ресторанов по всему миру.Однако практически на финишной прямой, то есть на стадии получения от FDA разрешения на продажу, Eat Just опередила другая американская компания — Upside Foods (ранее известная как Memphis Meats), которая частично принадлежит Tyson и Cargill, двум крупнейшим мясным корпорациям в мире. В ноябре 2021-го она открыла первый небольшой завод по производству культивируемого мяса мощностью около 22 тонн в год.Инвестиционная активность Upside Foods впечатляет: в течение только одного раунда финансирования в апреле этого года ей удалось привлечь 400 миллионов долларов. Акционерами уже стали Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Сьюзи и Джек Уэлч, брат Илона Маска — Кимбал Маск, крупнейшие венчурные фонды.Разрешение FDA — только первый шаг, касающийся права на реализацию самого продукта. Для начала работы необходимо положительное заключение Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое должно проверить производственные мощности. А также нужно провести стандартизацию продукции и получить маркировку. Но представители компании считают, что эти два шага займут гораздо меньше времени, чем согласование FDA.Сдерживающим фактором остается высокая цена на культивированные продукты, которая, впрочем, стремительно адаптируется к условиям рынка. Сейчас она составляет около 90 долларов за килограмм, но уже через год, по оценкам экспертов, может снизиться как минимум вдвое. А к моменту, когда строящиеся предприятия выйдут на плановую мощность, и вовсе опустится до уровня натурального. Тогда выбор между природным и искусственным мясом будет определяться исключительно вкусовыми предпочтениями потребителя. Или его представлениями о безопасности продукта.Клеточное сельское хозяйствоПроизводители утверждают, что культивированное мясо не представляет никаких рисков для здоровья — наоборот, у него есть преимущества. В организме животного много вредных бактерий и паразитов, которые не всегда исчезают после термической обработки, а продукт из пробирки — результат стерильного производства.Кроме того, в нем нет антибиотиков, которыми пичкают животных на фермах. А также насыщенных жиров, вызывающих повышение холестерина, болезни сердца и ожирение. Чистая мышечная ткань — но из-за этого нет и сочного вкуса, за который многие так любят жареное мясо."С точки зрения влияния на человеческий организм культивированное мясо абсолютно аналогично обычному, — отмечает заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов. — Главный довод в пользу его производства — оно наносит меньший ущерб окружающей среде, чем традиционное животноводство, и не причиняет вреда животным. Также мясо из пробирки дольше сохраняет свежесть, поскольку производится в стерильных условиях и в нем нет микроорганизмов".Регуляторные органы большинства стран, в том числе России, пока относятся к новому продукту с опаской. По мнению экспертов, искусственное мясо может содержать избыточное количество гормонов или ростовых факторов, влияние которых на здоровье не до конца изучено, а питательная среда на растительной основе способна вызвать у некоторых людей аллергию.Однако, несмотря на бюрократические препоны, сторонники производства культивированного мяса настроены оптимистично. Они уверены, что в ближайшее время в мире возникнет новая отрасль экономики — клеточное сельское хозяйство.

