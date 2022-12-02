Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/krushenie-1835818101.html
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье - РИА Новости, 02.12.2022
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье
Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:51
2022-12-02T12:29
происшествия
приморский край
миг-31
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835791030_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c88637918c53ecb627a4d2ce52bdb47f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете.Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. По данным ВВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.В соцсетях появилось первое видео из района крушения. Снято оно, по данным авторов, из села Таежный.На кадрах видно, что из-за сопки поднимается столб дыма. Авторы видео отмечают, что самолет горел в полете, когда пролетел прямо над селом.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что самолет упал в 10 километрах от населенного пункта Алексеевка.Как рассказал РИА Новости житель села Алексеевка, самого момента падения самолета он не видел, но слышал "гул и холопок".
https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html
https://ria.ru/20220408/mig-31-1782578761.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835791030_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_0bb345aed3e61fc489b9afb042d299dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, миг-31, ми-8 амтш
Происшествия, Приморский край, МиГ-31, Ми-8 АМТШ
11:51 02.12.2022 (обновлено: 12:29 02.12.2022)
 
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье

В соцсетях появилось первое видео из района крушения МиГ-31 в Приморье, снятое из Таежного

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете.
Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. По данным ВВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:48
В Приморье разбился истребитель МиГ-31
В соцсетях появилось первое видео из района крушения. Снято оно, по данным авторов, из села Таежный.
На кадрах видно, что из-за сопки поднимается столб дыма. Авторы видео отмечают, что самолет горел в полете, когда пролетел прямо над селом.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что самолет упал в 10 километрах от населенного пункта Алексеевка.
Как рассказал РИА Новости житель села Алексеевка, самого момента падения самолета он не видел, но слышал "гул и холопок".
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:42
Истребитель-перехватчик МиГ-31: летно-технические характеристики
 
ПроисшествияПриморский крайМиГ-31Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала