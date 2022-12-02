https://ria.ru/20221202/krushenie-1835818101.html
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье - РИА Новости, 02.12.2022
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье
Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:51
2022-12-02T11:51
2022-12-02T12:29
происшествия
приморский край
миг-31
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете.Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. По данным ВВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.В соцсетях появилось первое видео из района крушения. Снято оно, по данным авторов, из села Таежный.На кадрах видно, что из-за сопки поднимается столб дыма. Авторы видео отмечают, что самолет горел в полете, когда пролетел прямо над селом.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что самолет упал в 10 километрах от населенного пункта Алексеевка.Как рассказал РИА Новости житель села Алексеевка, самого момента падения самолета он не видел, но слышал "гул и холопок".
https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html
https://ria.ru/20220408/mig-31-1782578761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, миг-31, ми-8 амтш
Происшествия, Приморский край, МиГ-31, Ми-8 АМТШ
11:51 02.12.2022 (обновлено: 12:29 02.12.2022)
В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье
В соцсетях появилось первое видео из района крушения МиГ-31 в Приморье, снятое из Таежного
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете.
Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае
, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8
поисково-спасательной службы. По данным ВВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
В соцсетях появилось первое видео из района крушения. Снято оно, по данным авторов, из села Таежный.
На кадрах видно, что из-за сопки поднимается столб дыма. Авторы видео отмечают, что самолет горел в полете, когда пролетел прямо над селом.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что самолет упал в 10 километрах от населенного пункта Алексеевка.
Как рассказал РИА Новости житель села Алексеевка, самого момента падения самолета он не видел, но слышал "гул и холопок".