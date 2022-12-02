https://ria.ru/20221202/krushenie-1835818101.html

В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье

В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье - РИА Новости, 02.12.2022

В соцсетях появилось видео из района крушения МиГ-31 в Приморье

Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:51

2022-12-02T11:51

2022-12-02T12:29

происшествия

приморский край

миг-31

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Видео из района крушения МиГ-31 в Приморье появилось в соцсетях, очевидцы рассказывают, что он загорелся в полете.Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. По данным ВВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдном месте. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.В соцсетях появилось первое видео из района крушения. Снято оно, по данным авторов, из села Таежный.На кадрах видно, что из-за сопки поднимается столб дыма. Авторы видео отмечают, что самолет горел в полете, когда пролетел прямо над селом.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что самолет упал в 10 километрах от населенного пункта Алексеевка.Как рассказал РИА Новости житель села Алексеевка, самого момента падения самолета он не видел, но слышал "гул и холопок".

https://ria.ru/20221202/istrebitel-1835790915.html

https://ria.ru/20220408/mig-31-1782578761.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, миг-31, ми-8 амтш