https://ria.ru/20221202/koronavirus-1835814595.html
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1190 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:41
2022-12-02T11:41
2022-12-02T11:41
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1190 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1190, госпитализированы 194 человека, выздоровели 1232 человека, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1390 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 259 393 случая коронавируса, выздоровели 3 066 491 человек, умерли 47 016 человек.
https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1190 новых случаев заражения коронавирусом