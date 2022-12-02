https://ria.ru/20221202/koronavirus-1835811200.html

В России за сутки госпитализировали 1150 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1150 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1150 заболевших COVID-19

Более 6,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:33

2022-12-02T11:33

2022-12-02T11:33

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 6,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 1 150 человек, на 12,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 субъекте, снижение произошло в 46 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 5 684 человека, или на 3,1% меньше в сравнении с 1 декабря 2022 г. Выявлен 6 721 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 57 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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