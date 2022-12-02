https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии - РИА Новости, 02.12.2022
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии
Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:34
2022-12-02T19:34
2022-12-02T19:34
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран-членов ядерного клуба", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия "Росатома".Он добавил, что некоторые из достижений госкорпорации "имеют по настоящему прорывной характер", что позволяет России "быть среди мировых лидеров в атомной энергетике" и обеспечивать технологическую независимость по целому ряду важнейших направлений.
https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии
Путин: у России есть технологии, обеспечивающие конкурентоспособность среди ядерных держав