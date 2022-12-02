Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии - РИА Новости, 02.12.2022
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии
Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:34
2022-12-02T19:34
владимир путин
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран-членов ядерного клуба", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия "Росатома".Он добавил, что некоторые из достижений госкорпорации "имеют по настоящему прорывной характер", что позволяет России "быть среди мировых лидеров в атомной энергетике" и обеспечивать технологическую независимость по целому ряду важнейших направлений.
https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Владимир Путин, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
19:34 02.12.2022
 
Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии

Путин: у России есть технологии, обеспечивающие конкурентоспособность среди ядерных держав

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран-членов ядерного клуба", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия "Росатома".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 19:26
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
Он добавил, что некоторые из достижений госкорпорации "имеют по настоящему прорывной характер", что позволяет России "быть среди мировых лидеров в атомной энергетике" и обеспечивать технологическую независимость по целому ряду важнейших направлений.
 
Владимир ПутинРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала