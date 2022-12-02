https://ria.ru/20221202/konkurentosposobnost-1835989488.html

Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии

Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии - РИА Новости, 02.12.2022

Путин заявил о конкурентоспособности российских технологий атомной энергии

Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:34

2022-12-02T19:34

2022-12-02T19:34

владимир путин

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Технологии, которыми сегодня располагает Россия, обеспечивают ей долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других ядерных держав, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран-членов ядерного клуба", - сказал Путин в видеообращении по случаю 15-летия "Росатома".Он добавил, что некоторые из достижений госкорпорации "имеют по настоящему прорывной характер", что позволяет России "быть среди мировых лидеров в атомной энергетике" и обеспечивать технологическую независимость по целому ряду важнейших направлений.

https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"