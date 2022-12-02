https://ria.ru/20221202/khidzhab-1835888871.html

Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба

Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба - РИА Новости, 02.12.2022

Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба

Парламент Ирана сформирует совет по общественной культуре, в обязанности которого войдет проработка вопроса об обязательном ношении хиджаба, заявил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:49

2022-12-02T14:49

2022-12-02T14:49

в мире

иран

шираз

парламент ирана

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МОСКВА, 2 ДЕК – РИА Новости. Парламент Ирана сформирует совет по общественной культуре, в обязанности которого войдет проработка вопроса об обязательном ношении хиджаба, заявил представитель главы комитета по культуре парламента Ирана Голамреза Монтазери.Вопрос о ношении хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранской женщины, связан с последними беспорядками в стране. В сентября из-за гибели Махсы Амини после задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20221102/komissiya-1828806230.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, шираз, парламент ирана