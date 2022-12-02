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Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба - РИА Новости, 02.12.2022
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Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба
Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба - РИА Новости, 02.12.2022
Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба
Парламент Ирана сформирует совет по общественной культуре, в обязанности которого войдет проработка вопроса об обязательном ношении хиджаба, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:49
2022-12-02T14:49
в мире
иран
шираз
парламент ирана
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МОСКВА, 2 ДЕК – РИА Новости. Парламент Ирана сформирует совет по общественной культуре, в обязанности которого войдет проработка вопроса об обязательном ношении хиджаба, заявил представитель главы комитета по культуре парламента Ирана Голамреза Монтазери.Вопрос о ношении хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранской женщины, связан с последними беспорядками в стране. В сентября из-за гибели Махсы Амини после задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
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в мире, иран, шираз, парламент ирана
В мире, Иран, Шираз, Парламент Ирана
14:49 02.12.2022
 
Парламент Ирана рассмотрит вопрос об обязательном ношении хиджаба

Парламент Ирана сформирует совет, который займется решением вопроса о ношении хиджаба

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМусульманки в хиджабах
Мусульманки в хиджабах - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мусульманки в хиджабах. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ДЕК – РИА Новости. Парламент Ирана сформирует совет по общественной культуре, в обязанности которого войдет проработка вопроса об обязательном ношении хиджаба, заявил представитель главы комитета по культуре парламента Ирана Голамреза Монтазери.

"В комитете по культуре парламента Ирана организована рабочая группа для специализированного рассмотрения вопросов, связанных со скромностью внешнего вида и хиджабом… Совет по общественной культуре, формируемый для обсуждения вопросов культуры, занимается разработкой универсальной схемы в вопросе скромности внешнего вида и хиджаба. Мы в парламенте тоже готовы помочь, если в законе есть неясные или неконструктивные моменты", – приводит агентство ISNA слова Монтазери.

Вопрос о ношении хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранской женщины, связан с последними беспорядками в стране. В сентября из-за гибели Махсы Амини после задержания полицией нравов, в Иране начались массовые протесты. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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