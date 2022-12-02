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Финансист объяснила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать - РИА Новости, 02.12.2022
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Финансист объяснила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать
Финансист объяснила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать - РИА Новости, 02.12.2022
Финансист объяснила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать
Россиянам следует в определенных случаях блокировать карту, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T02:12
2022-12-02T02:12
общество
технологии
рэу имени г. в. плеханова
банки
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МОСКВА, - 2 дек – РИА Новости. Россиянам следует в определенных случаях блокировать карту, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.Эксперт отметила, что "пластик" нужно обязательно блокировать в случае утери. Если карта найдется, ее можно разблокировать через мобильный банк, если нет – подать заявление на перевыпуск. Также следует ставить блокировку, если "пластик" "съел" банкомат. После этого рекомендуется обратиться к сотрудникам банка или позвонить по номеру на аппарате для изъятия карты, подчеркнула Валишвили.По ее словам, карту также необходимо заблокировать при утечке персональных данных, известных только владельцу "пластика", заключила специалист.
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общество, технологии, рэу имени г. в. плеханова, банки
Общество, Технологии, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Банки
02:12 02.12.2022
 
Финансист объяснила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать

Финансист Валишвили: при утечке персональных данных следует заблокировать банковскую карту

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты. Архивное фото
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МОСКВА, - 2 дек – РИА Новости. Россиянам следует в определенных случаях блокировать карту, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
Эксперт отметила, что "пластик" нужно обязательно блокировать в случае утери. Если карта найдется, ее можно разблокировать через мобильный банк, если нет – подать заявление на перевыпуск. Также следует ставить блокировку, если "пластик" "съел" банкомат. После этого рекомендуется обратиться к сотрудникам банка или позвонить по номеру на аппарате для изъятия карты, подчеркнула Валишвили.
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Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть
По ее словам, карту также необходимо заблокировать при утечке персональных данных, известных только владельцу "пластика", заключила специалист.
 
ОбществоТехнологииРЭУ имени Г. В. ПлехановаБанки
 
 
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