https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html

Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства

Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства - РИА Новости, 02.12.2022

Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства

Московский государственный технический университет (МГТУ) "СТАНКИН" и Чунцинский профессионально-технический институт создали совместный международный институт... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:45

2022-12-02T11:45

2022-12-02T11:45

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ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Московский государственный технический университет (МГТУ) "СТАНКИН" и Чунцинский профессионально-технический институт создали совместный международный институт интеллектуального производства, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в КНР."На обучение специальностям в сфере робототехники и мехатроники приняты 60 студентов. Первые три года занятий по программе пройдут в Китае, последующие - два в России", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Сообщается, что студенты совместной программы будут углубленно изучать русский язык. МГТУ в ближайшее время планирует направить в Чунцин квалифицированного преподавателя русского языка как иностранного.

https://ria.ru/20221201/meropriyatiya-1835563792.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, чунцин