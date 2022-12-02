https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html
Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства
Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства - РИА Новости, 02.12.2022
Россия и Китай создали совместный институт интеллектуального производства
Московский государственный технический университет (МГТУ) "СТАНКИН" и Чунцинский профессионально-технический институт создали совместный международный институт... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:45
2022-12-02T11:45
2022-12-02T11:45
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ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Московский государственный технический университет (МГТУ) "СТАНКИН" и Чунцинский профессионально-технический институт создали совместный международный институт интеллектуального производства, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в КНР."На обучение специальностям в сфере робототехники и мехатроники приняты 60 студентов. Первые три года занятий по программе пройдут в Китае, последующие - два в России", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Сообщается, что студенты совместной программы будут углубленно изучать русский язык. МГТУ в ближайшее время планирует направить в Чунцин квалифицированного преподавателя русского языка как иностранного.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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